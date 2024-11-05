Госдеп: В Курской области уже находятся около 10 тысяч солдат из КНДР
- 5.11.2024, 1:42
В ближайшее время они могут вступить в бой.
В Курской области уже находятся около 10 тысяч солдат из КНДР, они могут вступить в бой — Госдеп США зафиксировали около 10 тысяч солдат из КНДР в Курской области. Они могут вступить в бой в ближайшие дни.
Об этом заявил спикер Госдеп США Мэтью Миллер во время брифинга.
Он напомнил слова госсекретаря Энтони Блинкена о том, что в Курскую область прибыли около 8 тысяч солдат из Северной Кореи.
«Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч прибыли в Курскую область и могут начать участие в боях в ближайшие дни», — отметил Миллер.
Он также уточнил, что не может подтвердить слухи о том, что северокорейские военные уже участвуют в войне против украинских защитников. Но в случае, если солдаты КНДР вступят в бой, они будут легитимными целями.