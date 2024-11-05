ВСУ ночью накрыли дроном Switchblade 600 скопление армии РФ 1 5.11.2024, 15:15

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Мощный взрыв прогремел прямо в эпицентре толпы.

ВСУ поразили экипаж российского БПЛА с помощью американского дрона-камикадзе Switchblade 600.

Видео опубликовала пресс-служба 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов в «Телеграм».

Операторы полка ВСУ обнаружили расположение вражеского расчета разведывательного беспилотника Supercam на одном из участков фронта.

Россияне бросились покидать свою позицию, но это им не удалось, поскольку Switchblade 600 поразил их скопление.

После обнаружения российских операторов БПЛА, украинские военные отслеживали возможные передвижения захватчиков, чтобы скорректировать маршрут полета дрона-камикадзе.

После взрыва Switchblade 600 часть российских солдат разбежалась в разные стороны, вероятно, они получили ранения и травмы, несколько оккупантов остались лежать на земле.

«Мы работаем 24/7 для того, чтобы враг не ушел от справедливой кары!» – подчеркнули в ВСУ.

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