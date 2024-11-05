В Беларуси наблюдаются проблемы с интернетом

В Беларуси наблюдаются проблемы с интернетом7
- 5.11.2024, 19:24
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Вот что пишут об этом люди.
Как мы писали раньше, в Беларуси стали заметны проблемы с интернетом. Соответствующие новости в тиктоке собрали тысячи комментариев: люди повсеместно сталкиваются с этими проблемами.
Причем это касается как клиентов «Белтелекома», так и мобильных операторов, передает «Наша Нiва».
Комментарий «После 9 вечера каждый день начинает тормозить или вообще пропадает как вай-фай, так и мобильный интернет» собрал больше 1850 лайков.
«У меня Life, и с сентября отвратительное качество интернета», — пишет еще один пользователь.
«А1 реально тормозит, именно по вечерам», — добавляет другой.
«МТС так же», — замечает третий.
«У меня с А1 никогда не было проблем, но как настал октябрь, каждый вечер инет начинает плохо работать», — читаем в комментариях.
«Весь октябрь именно вечером с 18 часов интернет ужасный, видеосвязь выносит мозг, висит тикток», — жалуется еще один пользователь. Это подтвердили 266 лайками.
Некоторые отмечают, что «Белтелеком» — монополист трафика в стране. Поэтому, если проблемы возникают у «Белтелекома», они затрагивают и других операторов, которые покупают у него услуги.
«Они предупреждали, что [проблема] будет дня 2-3 ориентировочно но точно не больше недели», — напоминает ещи один человек.
Отдельные пользователи замечают, что «Белтелеком» писал о DDoS-атаках по вечерам. По словам другого пользователя, в МТС ему сообщили, что на них «обрушились хакеры».
В A1 проблему объяснили погодными условиями. «Сейчас звонил в A1, сказали, что это из-за погоды», — сообщает один из пользователей.
В то же время часть людей не заметила никаких проблем с интернетом:
«Не знаю, у меня все норм», «У меня тоже обычный интернет, как и был. А друзья жалуются, что у них интернет галимый».
«Тем временем Китай тестирует 10G», — шутит один из пользователей.
Однако самое большое количество лайков собрал комментарий о том, что «такие проблемы наблюдаются уже 4-й год, а не 10-й день…».