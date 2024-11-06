Минске открыли большой бассейн, построенный китайцами 5 6.11.2024, 19:05

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Здание выполнено в бело-красно-белых цветах.

В Минске открыли большой бассейн, построенный китайцами. Главная чаша бассейна имеет длину 50 метров, но при необходимости он может трансформироваться в два 25-метровых. Сообщается, что объект был построен «в рамках гуманитарного сотрудничества Беларуси и Китая».

Сам комплекс разделен на две части: для соревнований и общественную. В первой части два бассейна по 50 метров: плавательный и для прыжков. Трибуны смогут вместить более 6 тысяч зрителей. В бассейне будут тренироваться сборные страны по водным видам спорта: плаванию, водному поло, синхронному плаванию, а также по прыжкам в воду.

Чаши бассейнов оборудованы подводными камерами на дне, чтобы тренеры могли следить за техникой спортсменов.

Кроме того, здесь есть комфортные залы для сухой подготовки, восстановительный центр, гидрокабинет для восстановления, пункт общественного питания, комнаты отдыха.

В спорткомплексе все автоматизировано.

Сообщается, что это первый в Беларуси бассейн, который полностью соответствует международным стандартам.

Располагается бассейн на улице Кальварийской, а строить его начали в апреле 2020 года на месте снесенных двухэтажных домов и типографии «Красная звезда». Средства из госбюджета выделялись только на подготовку площадки для строительства. Китайская сторона взяла на себя обязательства не только по строительству бассейна, но и по обслуживанию объекта в течение двух лет после ввода в эксплуатацию.

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