В России на железной дороге взорвали поезд с углем 3 6.11.2024, 20:28

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22 вагона сошли с рельсов в Башкортостане.

В Башкортостане произошел взрыв на железной дороге, в результате чего с рельсов сошли 22 вагона с углем, сообщает Baza. Инцидент, повлекший повреждения железнодорожного полотна, контактных опор и контактной сети, случился в ночь на 3 ноября на перегоне между станциями Дёма и Черниковка. По данному факту СКР возбудил уголовное дело по статье о диверсии.

Согласно предварительным данным, взрывное устройство было заложено на хребтовой балке под люком одного из вагонов. Экспертиза показала, что для подрыва использовали бризантное взрывчатое вещество. Полиция задержала подозреваемого — 31-летнего жителя Ставропольского края Ивана И.

Пострадавших в результате инцидента нет. На место происшествия был отправлен восстановительный поезд, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В конце сентября аналогичный случай произошел в Самарской области на железнодорожном мосту у города Кинель. По данным местных властей, тогда взрыв повредил «островки безопасности» на переправе, временно прервав движение поездов.

В том же месяце в Белгородской области в Новооскольском городском округе с рельсов сошли локомотив и пустые вагоны грузового состава. Причиной стало «незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта», рассказал позже губернатор Вячеслав Гладков.

В мае из-за «постороннего вмешательства» вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области. По сообщениям местных властей, пострадавших тогда не было. В марте на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области взрыв повредил мост через реку Чапаевку. Куйбышевская железная дорога вскоре заявила о «незаконном вмешательстве», а ФСБ возбудила дело по статье о диверсии.

В начале октября 2-й Восточный окружной военный суд в Чите вынес приговор 13 россиянам по делу о диверсиях (пункт «а» части 2 статьи 281 УК). Трое из них также были признаны виновными в «приготовлении к теракту» (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК). По версии следствия, эти лица входили в преступную группу, которая с декабря 2022 года по январь 2023 года совершила 13 диверсий на железной дороге и объектах жизнеобеспечения в Москве и Красноярском крае. Также следствие утверждало, что подозреваемые планировали уничтожить многоцелевые истребители в Приморье. Суд приговорил их к разным срокам наказания — от 4 до 23 лет лишения свободы.

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