Возвышение Васильича 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

7.11.2024, 10:28

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Готовьте шампанское.

В ответ на вопрос о будущем президенте России двусмысленно высказался Песков: «Такой же, как Путин».

Что это?

Похоже на умаление величества. Потому что повторить это уникальное чудо не должно быть возможным.

Но, допустим. Что же, опять «вставание с колен», еще один Кадыров, реплики Тимченко-Ротенбергов, алкогольные клоны Медведева и Захаровой, новое 24 февраля, второй дворец в Геленджике и т.п. Все по кругу? Выдержит ли это наша страна еще раз?

Но ведь в физическом смысле «такой же, как Путин» означает, разумеется, выход на первые роли нашего старого знакомого – двойника Васильича.

Такие вот перспективы. Готовьте шампанское.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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