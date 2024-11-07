Возвышение Васильича

Возвышение Васильича4
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 7.11.2024, 10:28
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Готовьте шампанское.
В ответ на вопрос о будущем президенте России двусмысленно высказался Песков: «Такой же, как Путин».
Что это?
Похоже на умаление величества. Потому что повторить это уникальное чудо не должно быть возможным.
Но, допустим. Что же, опять «вставание с колен», еще один Кадыров, реплики Тимченко-Ротенбергов, алкогольные клоны Медведева и Захаровой, новое 24 февраля, второй дворец в Геленджике и т.п. Все по кругу? Выдержит ли это наша страна еще раз?
Но ведь в физическом смысле «такой же, как Путин» означает, разумеется, выход на первые роли нашего старого знакомого – двойника Васильича.
Такие вот перспективы. Готовьте шампанское.
Телеграм-канал «СерпомПо»