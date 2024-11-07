Около 40 обезьян сбежали из исследовательского центра в США 5 7.11.2024, 16:03

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фото: getty images

По городу расставили ловушки.

Полиция штата Южная Каролина в США разыскивает около 40 подопытных обезьян, которые сбежали из исследовательского центра в городе Йемасси. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Жителям настоятельно рекомендуется держать двери и окна закрытыми, чтобы предотвратить проникновение этих животных в дома», — говорится в заявлении департамента шерифа Йемасси.

Жителей предостерегли от контактов с этими животными, полиция рекомендовала тем, кто заметит обезьян, сразу звонить 911. По городу расставили ловушки, полицейские пытаются отследить животных по камерам видеонаблюдения.

В полиции уточнили, что обезьяны сбежали из центра Alpha Genesis. Компания предоставляет продукты и услуги в области биологических исследований, связанные с приматами, следует из описания ее сайта. В основном, компания работает с макаками и капуцинами.

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