Госдеп США может возглавить автор идеи отключить РФ от SWIFT
- 8.11.2024, 9:29
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Появилась информация из окружения Трампа.
Новым госсекретарем США при Дональде Трампе может стать сенатор от штата Флорида Марко Рубио. Об этом 6 и 7 ноября написали американские издания The Hill и Politico со ссылкой на источники в окружении Трампа, победившего на выборах президента Соединенных Штатов, передает «Немецкая волна».
Рубио еще в 2014 году, после аннексии Россией Крыма, призывал отключить российские банки от международной системы платежных услуг SWIFT. В январе 2022 года, перед началом полномасштабной агрессии РФ против Украины, республиканец повторил свой призыв. Кроме того, он призвал в случае нападения России на Украину ввести персональные санкции против Владимира Путина и ряда других главных представителей российского руководства. В начале марта 2022-го Рубио вместе с другим сенатором республиканцем, Часом Грэсли, предложили ввести широкие санкции против всех российских госпредприятий.
После избрания Дональда Трампа президентом США Рубио заявил, что война в Украине «зашла в тупик» и что ей нужно положить конец. При этом он отметил, что «украинцы были невероятно храбры и сильны», обороняясь от российской агрессии.
Войдут ли в правительство Маск и Кеннеди-младший?
Миллиардер Илон Маск, активно поддерживавший Трампа в его предвыборной кампании, после оглашения результатов выборов опубликовал фотоколлаж с собой в Овальном кабинете - по-видимому, намекая, что будет теперь играть важную роль в политике США. 20 августа Трамп сказал, что готов предложить «выдающемуся парню» Маску должность в своей администрации, «если тот согласится». Владелец соцсети X в ответ написал в ней, что «готов служить» и прикрепил сгенерированное нейросетью изображение самого себя, стоящего за трибуной с надписью «Департамент эффективности правительства».
The Hill острожно пишет, что «пока непонятно, какая будет у Маска должность», но, по-видимому, Трамп будет «прислушиваться к нему» по таким вопросам, как иммиграция, электромобили и госрегулирование. Газета The New York Times сообщила, что Маск уже рекомендовал некоторых сотрудников своей компании SpaceX на государственные должности.
Американские СМИ называют также имена других кандидатов на правительственные посты. В частности, это Роберт Кеннеди-младший, бывший независимым кандидатом в президенты США и снявшийся в августе в пользу Трампа. Последний говорил, что хотел бы поручить Кеннеди-младшему в своей администрации ответственный пост, связанный с вопросами «здравоохранения, продовольствия и женского здоровья». The Hill пишет, что это едва ли будет министерский портфель - кандидатуру экс-демократа вряд ли одобрит Сенат, даже при республиканском большинстве.
Сам Кеннеди-младший говорил, что администрация Дональда Трампа будет бороться за удаление фтора из питьевой воды. Кроме того, бывший соперник Трампа на выборах пообещал не стремиться отменить вакцинацию - несмотря на прежнюю антивакцинаторскую риторику, за которую его много критиковали.
Трамп вернется в Белый дом в январе
Республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США 5 ноября. Он заручился голосами 295 выборщиков, представляющих избирателей в своих штатах, тогда как для победы требовалось получить 270 голосов. Его соперница - вице-президент США Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, публично признала поражение. Действующий президент США Джо Байден пообещал мирно передать власть Трампу.
Инаугурация нового президента Соединенных Штатов состоится 20 января.