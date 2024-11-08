«А потом Трамп даст Украине даже «Томагавки» 4 8.11.2024, 12:53

3,078

Почему нового президента США поддержали крупнейшие оборонные корпорации?

В истории США произошел уникальный и знаковый момент: Дональд Трамп вновь займет пост президента, став 47-м главой государства.

Какие изменения могут произойти в мировой политике в ближайшие месяцы? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военным аналитиком, полковником запаса Вооруженных сил Украины Петром Черником:

— Это событие имеет важное значение, и вот два ключевых момента. Во-первых, Трамп не является системным кандидатом. Он единственный президент США, не пришедший из политической сферы, что делает его исключительно непредсказуемым. На этом стоит акцентировать внимание. Пока он не вступил в свои полномочия (а это произойдет 20 января), остается много времени. На политической арене может произойти что угодно.

Приведу понятный пример. Никто не ожидал Курской операции, даже я, военный аналитик, не мог предсказать, что такое случится. Но это произошло. За эти два месяца до вступления Трампа в должность может случиться столько всего, что мы даже не можем представить. Какие решения он примет? Более того, первое президентство Трампа доказало, что он часто принимает решения не на основе рациональных расчетов национальных интересов, а на эмоциях. Это первый важный блок.

Второй важный блок: предвыборная риторика и реальная политика — это совершенно разные вещи, что подтверждено тысячами избирательных циклов.

Следующий момент, и он очень серьезен. Дональда Трампа поддержали три крупные оборонные корпорации: Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon. Особенно Raytheon, производитель систем ПВО Patriot. Одна пусковая установка стоит 200 миллионов долларов, одна ракета — 4 миллиона. Люди, которые ощутили вкус денег, готовы ли они отдать все Путину на его условиях?

А у Путина ничего не изменилось. Ему нужен Киев и ликвидация украинской государственности. Если он не достигнет этой цели, война продолжится. Эти люди, военное лобби, умеют находить ключи к любому сектору, они — самые богатые люди в мире, богаче нефтяников и золотых трейдеров. Поэтому глобальный вывод на данный момент — Трамп выглядит сейчас для нас более опасным, но в его непредсказуемости может заключаться и шанс.

Кстати, конкретный пример из вчерашнего дня — рекомендую прочитать страницу Скабеевой в Telegram, читаю ее каждый день. Это понятный принцип ведения войны. Еще Сунь Цзы в древнем Китае говорил: «Знай врага, знай себя». А врага нужно знать лучше. Что она написала? Я передам буквально контекст ее поста: «Ну да, хорошо, что Трамп победил. Он предложит нам формулу мира, затем ее отвергнет, а потом все нарушит и даст Украине даже «Томагавки».

Это грубая мысль, но они не просто так это пишут, не просто так. Победа Трампа усложнит процесс, но точно не приведет к катастрофе.

Мы с вами уже долго общаемся, и вы знаете, что я не люблю заниматься гаданием и говорить ерунду. Моя личная позиция как аналитика и гражданина Украины — нужно запастись терпением и дождаться его вступления в должность. Но за эти два месяца ситуация может измениться не только у нас, но и в Иране.

Иран декларирует, что в США настал период относительного безвластия: старый президент не хочет принимать тяжелых решений, а новый еще не имеет полномочий для серьезных решений. Представьте, что Иран начинает сухопутную операцию против Израиля. А все взаимосвязано. Сухопутная операция Ирана против Израиля приведет к значительному снижению поставок «Шахедов» и боеприпасов в Россию.

Это, соответственно, улучшит условия для нас, даже в локальных операциях. На данный момент слишком много вопросов, на которые нет ответов. Это моя честная оценка, заниматься политической фантастикой я не буду.

— Готова ли Европа — особенно Польша, страны Балтии, Скандинавия — к более серьезной роли в мире, если США будут уходить в изоляционизм?

— Я бы не так ставил вопрос. Началась ли большая милитаризация Европы? 100% началась! Крупные старые корпорации, такие как Rheinmetall, крупнейшая немецкая компания, которая обслуживала Германию в Первой мировой войне. Это, вероятно, самая старая оборонная корпорация на планете. Есть британская, шведская, французская системы.

Кстати, чтобы вы понимали. По итогам 2023 года Россия впервые с 50-х годов прошлого века, с советских времен, потеряла первую позицию экспортера оружия в мире и перешла на третье место. Кто их обошел? Французы. Все ощутили вкус денег. Подчеркиваю еще раз: производство оружия — это самая прибыльная сфера бизнеса, которая существует в природе. Так зачем останавливать этот конвейер? Конечно, он не будет развиваться так быстро, как нам хотелось бы, но этот маховик уже набирает обороты.

Еще одна очень важная деталь. Большинство стран Европы (последняя из которых Сербия, хотя это не наш союзник, но все же) вернули военный призыв. Литва вернула военный призыв, Финляндия. Немцы, австрийцы и даже швейцарцы никогда от него не отказывались. Поляки — в полушаге от его возвращения. Какой практический признак? Все осознают, что милитаризация планеты будет только нарастать. Все понимают, что пока существует этот монстр в виде Российской Федерации, иначе не будет.

Ну и я немного поиронизирую: Боже, храни короля! Храни Великобританию. Мы точно настроены на серьезное противостояние с Российской Федерацией. Даже если, условно, останется худший сценарий, Трамп выведет США из G7 (но этого не произойдет), то «семерка» уже задекларировала на следующий год как минимум 50 миллиардов помощи нам, как финансовой, так и военной. Так что 2025 год мы точно выдержим.

Почему? Потому что есть еще остатки из того большого пакета помощи, который США выделили нам весной. Есть еще 6 миллиардов долларов. В ближайшие два месяца не сомневайтесь, что будут большие пакеты помощи от США — по 400, 500, 600, 700 миллионов долларов.

Конечно, с Дональдом будет очень сложно, но может наступить такая точка невозврата, когда он встанет однажды утром и скажет: «Что, Путин, согласился на нашу формулу? Нет? Ну, тогда 500 ракет «Томагавк» для Украины, пожалуйста, будем разговаривать дальше». Он способен на такие вещи.

В этом и есть феномен этой личности, в этом и возможность попытаться понять, в какую сторону он повернет большой геополитический воз, который называется Соединенные Штаты Америки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com