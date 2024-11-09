Три минские кофейни попали в топ-100 лучших в мире 1 9.11.2024, 10:40

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Где они находятся?

Три минских заведения оказались в списке топ-100 кофеен в мире, который составляет ресурс theworlds100bestcoffeeshops.com, заметило «Настоящее время. Беларусь». Они поборются за звание лучшей в мире — победителя и общий рейтинг огласят в начале 2025 года.

Проект отмечает, что в своем стремлении определить лучшие кофейни по всему миру организаторы установили набор критериев, «обеспечивающих тщательную и справедливую оценку». В топ-100 вошли три кофейни в Минске:

Место. (ул. Козлова, 6, пр-т. Независимости, 46 и ул. Киселева 23);

Зерно (пр-т. Независимости, 43);

Kitchen Coffee Roasters (ул. Октябрьская, 16/3, еще одна кофейня находится в Вильнюсе по адресу Šv. Mykolo g. 4).

17 февраля 2025 года организаторы планируют назвать лучшую в мире кофейню. Оценивать заведения будут эксперты — известные бариста, обжарщики и знатоки кофе. Также каждый может оставить свой голос за любимое место, когда откроется онлайн-голосование. Результаты составят 30% окончательного балла, остальные 70% — мнение экспертов.

Ориентироваться будут на качество кофе, продуктов и кондитерских изделий, экспертизу бариста и уровень обслуживания клиентов, инновации и практики устойчивого развития, атмосферу в целом.

— Объединив мнения любителей кофе с опытом профессионалов отрасли, наша система голосования призвана выявить и отметить поистине исключительные лучшие кофейни по всему миру, — говорится в описании на сайте.

После объявления результатов появится список «лучших кофеен мира» с ранжированием от 1 до 100. Пока посмотреть всех номинантов из разных стран можно в Instagram проекта.

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