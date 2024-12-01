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На досрочных выборах в Исландии побеждают социал-демократы

  • 1.12.2024, 23:23
На досрочных выборах в Исландии побеждают социал-демократы

В парламент страны также прошли еще три партии.

Социал-демократическая партия Исландии, которая последний раз была у власти в стране в 2009-2013 годах, лидирует по результатам подсчета голосов на парламентских выборах.

Об этом в воскресенье, 1 декабря, информирует исландский общественный вещатель RÚV.

После 100% подсчета голосов социал-демократы получают 20,8% голосов избирателей, или 15 мест в 63-местном парламенте Исландии – Альтинге.

За ними следует консервативная Партия независимости Исландии, которая получила 19,4% и 14 мандатов, и центристская Партия реформ с 11 местами и 15,8% голосов.

В парламент Исландии также прошли еще три партии: Народная партия с 10 мандатами (13,8% голосов), Центристская партия – 8 мандатов (12,1%) и Прогрессивная партия – 5 мандатов (7,8% голосов).

Снежная буря, накрывшая Исландию, на несколько часов задержала подсчет голосов в северных и восточных частях страны.

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