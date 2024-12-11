Судьба российских военных баз в Сирии предрешена Телеграм-канал «Запретное мнение»

11.12.2024, 9:01

Эрдоган привык действовать тонко.

Кремлевская пропаганда может сколько угодно тешить себя мечтами о сохранении российских военных баз на территории Сирии, но их судьба уже предрешена.

Путин, поставив все на друга Асада, проиграл и теперь должен совершить «жест доброй воли», освободив территорию для победителей.

Возможно, ему даже предложат «сохранить лицо» и дадут время на спокойную эвакуацию (не больше пары месяцев), после чего на базах начнут происходить «хлопки» и придется приступать к отрицательной «перегруппировке войск».

Эрдоган привык действовать тонко и демонстративно бомбить ничего не будет — зачем ему эта лишняя трата ресурсов?

Ему теперь спешить некуда.

Кремль уже прошел отрицание и гнев, вступив в стадию торга. Остаются депрессия и принятие неизбежного.

В конце концов всегда можно объявить, что основной задачей российской спецоперации в Сирии была эвакуация Асада в Москва-сити и она достигнута.

К тому же освободившиеся ресурсы можно будет перебросить в Венесуэлу. Братушке Мадуро вскоре тоже потребуется обеспечивать безопасный отлет в Москву.

Z-патриоты любят обвинять Путина в том, что он вечно бросает своих, но действительно «своих» он не бросает.

Янукович, Медведчук, Асад — все спасены, а полезные дурачки на то и дурачки, чтобы сыграть свою роль и героически отправиться в обещанный престарелым вождем рай.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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