Судьба российских военных баз в Сирии предрешена
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 11.12.2024, 9:01
Эрдоган привык действовать тонко.
Кремлевская пропаганда может сколько угодно тешить себя мечтами о сохранении российских военных баз на территории Сирии, но их судьба уже предрешена.
Путин, поставив все на друга Асада, проиграл и теперь должен совершить «жест доброй воли», освободив территорию для победителей.
Возможно, ему даже предложат «сохранить лицо» и дадут время на спокойную эвакуацию (не больше пары месяцев), после чего на базах начнут происходить «хлопки» и придется приступать к отрицательной «перегруппировке войск».
Эрдоган привык действовать тонко и демонстративно бомбить ничего не будет — зачем ему эта лишняя трата ресурсов?
Ему теперь спешить некуда.
Кремль уже прошел отрицание и гнев, вступив в стадию торга. Остаются депрессия и принятие неизбежного.
В конце концов всегда можно объявить, что основной задачей российской спецоперации в Сирии была эвакуация Асада в Москва-сити и она достигнута.
К тому же освободившиеся ресурсы можно будет перебросить в Венесуэлу. Братушке Мадуро вскоре тоже потребуется обеспечивать безопасный отлет в Москву.
Z-патриоты любят обвинять Путина в том, что он вечно бросает своих, но действительно «своих» он не бросает.
Янукович, Медведчук, Асад — все спасены, а полезные дурачки на то и дурачки, чтобы сыграть свою роль и героически отправиться в обещанный престарелым вождем рай.
Телеграм-канал «Запретное мнение»