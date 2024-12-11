Daily Mail: Из австралийской лаборатории исчезли сотни образцов вирусов
- 11.12.2024, 17:00
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Все они чрезвычайно смертоносны для человека.
В австралийском штате Квинсленд ученые потеряли сотни флаконов со смертельно опасными вирусами. Образцы исчезли из австралийской лаборатории в результате «серьезного нарушения» биологической безопасности.
Примечательно, что флаконы пропали в 2021 году, но следователи подтвердили факт утечки только в августе 2023 года. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам министра здравоохранения Квинсленда Тима Николса, 323 флакона с живыми вирусами теперь числятся «пропавшими без вести». Среди них около 100 флаконов вируса Хендра, два флакона хантавируса и 223 флакона лиссавируса. Все они чрезвычайно смертоносны для человека.
Местные власти признают, чтообразцы могут быть использованы в качестве оружия. В то же время австралийские чиновники заверяют, что «это не то, чем занимаются любители».
Предполагается, что флаконы со смертельными вирусами были утеряны в Лаборатории вирусологии общественного здравоохранения Квинсленда, когда морозильник, в котором они хранились, сломался. Главный санитарный врач Квинсленда Джон Джеррард сказал, что именно этот период функционирования лаборатории вызывает беспокойство.
«Их переместили в работающую морозильную камеру без оформления соответствующих документов. Материалы могли быть изъяты из этого безопасного хранилища и утеряны или иным образом не учтены», – сказал Джеррард.
Все три штамма вируса потенциально опасны для человека. Вирус Хендра в первую очередь поражает лошадей, но может передаваться и людям, смертность от которого оценивается в 57%. По данным ВОЗ, естественными хозяевами вируса являются летучие мыши, от которых инфекция передалась лошадям, а затем людям.
Хантавирус – еще один вирус, передающийся через животных, или зоонозный, который возникает у крыс и распространяется через их экскременты, мочу и слюну. У людей вирус вызывает хантавирусный легочный синдром, который приводит к лихорадке, ознобу, тошноте, диарее и наполнению легких жидкостью. Эта инфекция приводит к летальному исходу в 38% всех симптоматических случаев. Еще одна пропажа – лиссавирус – это форма бешенства, которая может поражать людей и других млекопитающих.