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СМИ: Израиль готовится к «контрольному выстрелу» по Ирану

  • 13.12.2024, 8:39
  • 2,244
СМИ: Израиль готовится к «контрольному выстрелу» по Ирану

Тегеран ослаблен после падения режима Асада.

Израильская армия видит возможность для нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. Израиль планирует нанести «контрольный выстрел» по ослабленному Ирану.

В ВВС страны считают, что после ряда поражений проиранских группировок в регионе и стремительного падения режима Башара Асада в Сирии появилась возможность для нанесения ударов по ядерным объектам Ирана, передает The Times of Israel.

Израильская сторона констатировала уничтожение 85% противовоздушных систем Сирии, что дает преимущество авиации Израиля в воздухе.

В Израильской армии полагают, что изолированный после свержения Асада и ослабления «Хезболлы» в Ливане Тегеран может продолжить попытки создания ядерной бомбы.

В связи с этим в ВВС Израиля будут наращивать подготовку к потенциальным ударам по иранским ядерным объектам.

В свою очередь, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил в обращении к иранскому народу, что Израиль стремится к миру со свободным Ираном.

Премьер-министр посочувствовал иранцам, страдающим от режима в своей стране, а также отметил, что иранские власти боятся собственного народа.

Нетаньяху не сомневается, что однажды это изменится и Иран станет свободным. По его словам, это произойдет «раньше, чем многие думают».

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