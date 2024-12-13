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Названы омолаживающие чаи, которые делают кожу более эластичной

  • 13.12.2024, 15:27
Названы омолаживающие чаи, которые делают кожу более эластичной

Одна чашка в день поможет снизить использование косметических средств.

Оказывается, многие составляющие чая обладают целебными свойствами: они помогают снизить стресс и способствуют упругости и эластичности кожи. К тому же, чай разнообразен по своим вкусовым, цветным и питательным характеристикам в зависимости от региона выращивания.

Добавив в рацион некоторые из этих чаев, можно не только улучшить внешний вид, но и насытить кожу полезными веществами, пишет eatthis.com. Одна чашка в день поможет снизить использование косметических средств.

Ройбуш

Чай ройбуш, изготовленный из южноафриканского кустарника, не содержит кофеина. Он – прекрасный источник полифенолов аспалатина и нотофаги, которые являются мощными антиоксидантами, говорит диетолог Мэй Том.

Традиционно этот чай используется для облегчения астмы, аллергий и кожных заболеваний, таких как экзема. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов ройбуш подходит тем, кто стремится очистить кожу. Кристина Риченс из The Republic of Tea добавляет: «Исследования показывают, что ройбуш помогает бороться с акне, солнечными ожогами и выравнивает тон кожи».

Улун

Полукислый чай улун содержит среднее количество катехинов, поскольку при обработке происходит частичная потеря этих соединений. Для сравнения: зелёный чай не окисляется, а черный полностью проходит этот процесс.

Улун богат полифенолы, которые не только улучшают состояние полости рта, снижая развитие кариеса, но и помогают организму детоксикации, стимулируют метаболизм и улучшают качество сна, что положительно влияет на кожу.

Пуэр

Пуэр – это специальный вид чая, высоко оцененный в китайской медицине за свои лечебные свойства. Он помогает снизить уровень холестерина, способствует расщеплению жиров и улучшает пищеварение. Также этот чай улучшает кровообращение и минимизирует обезвоживание после алкоголя, что оказывает положительное влияние на внешний вид кожи.

Ехинацея

Чай из эхинацеи станет особенно полезным часто болеющим, ведь это растение укрепляет иммунитет. Ее антибактериальные и противовирусные свойства способствуют улучшению кожи, помогая при экземе, раздражении и воспалениях. Свежезаваренный чай из эхинацеи усиливает оздоровительный эффект для кожи.

Гибискус

Цветы гибискуса не только красивы, но и полезны для кожи благодаря противовоспалительным и антиоксидантным свойствам. Содержат витамины С и А, В1, В2, цинк и железо, которые эффективны в лечении акне, ожогов, аллергий, а также повышают упругость кожи. Гибискус давно входит в состав травяных чаев благодаря своим многочисленным полезным свойствам.

Рейши

Гриб рейши известен мощными антиоксидантными свойствами, борющимися со старением. Его часто называют «грибом бессмертия», потому что он поддерживает молодость и здоровье кожи. Кристина Риченс советует ввести этот чай в ежедневный рацион для того, чтобы снабдить кожу антиоксидантами, необходимыми для поддержания ее в хорошем состоянии.

Валериана

Если вы хотите обеспечить здоровый сон и одновременно иметь свежую кожу, то чай из валерианы станет идеальным выбором перед сном. Этот напиток не содержит кофеина и способствует качественному сну, который является важным условием для здорового внешнего вида. Чай из валерианы поможет расслабиться и подготовиться к отдыху, что делает его одним из самых полезных для кожи.

Матча

Матча, уникальный вид зеленого чая, является одним из мощнейших источников антиоксидантов. Порошок матча содержит в 8-10 раз больше полезных веществ, чем обычный зеленый чай. Он не только защищает от рака, но и помогает бороться с бактериями, способствуя чистоте и ровному тону кожи.

Кумысный чай (комбуча)

Комбуча или кумысный чай получила популярность благодаря пробиотикам и антиоксидантам, улучшающим детоксикацию организма. Благодаря ферментированному черному чаю и использованию кумысного гриба этот напиток также поддерживает здоровье кожи.

Женьшень

Наружное увлажнение кожи – это хорошо, но для подлинного эффекта важен внутренний уход. Женьшень известен своими антивозрастными свойствами из-за высокого содержания фитонутриентов, тонизирующих и осветляющих кожу. Регулярное употребление женьшеня способствует улучшению тона и сияния кожи.

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