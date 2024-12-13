В Беларуси изменились цены на золото, серебро и платину 7 13.12.2024, 19:18

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Министерство финансов подняло цены на драгоценные металлы как в изделиях, так и в ломе.

В Беларуси увеличены цены на драгоценные металлы при скупке их у физических лиц.

К примеру, золото в изделиях и ломе различной пробы подорожало на 7,5–9,6%.

Постановление Минфина №65 опубликовано на Национальном правовом портале.

Документ датирован 9 декабря 2024 года и подписан министром финансов Юрием Селиверстовым. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Выходит, с сегодняшнего дня цены за 1 г золота в изделиях и ломе во всех скупках составят:

375-й пробы – Br102,33 (+Br7,9)

500-й пробы – Br136,45 (+Br11,88)

583-й и 585-й проб – Br159,64 (+Br11,19)

750-й пробы – Br204,67 (+Br17,81)

900-й пробы – Br245,6 (+Br21,44)

916-й пробы – Br249,97 (+Br21,76)

950-й пробы – Br259,25 (+Br22,57)

958-й пробы – Br261,43 (+Br22,75).

На 7,3% подорожает 1 г платины 950-й пробы, цена на который увеличена на Br6,34 и составляет теперь Br92,76.

Поднял Минфин и цены на серебро, которые выросли скромнее, чем на золото: на 5,3–6,7%.

Теперь при скупке лома и изделий из серебра цена за 1 г составляет:

750-й пробы – Br2,38 (+12 копеек)

800-й пробы – Br2,54 (+16 копеек)

875-й пробы – Br2,77 (+16 копеек)

916-й пробы – Br2,90 (+17 копеек)

925-й пробы – Br2,93 (+17 копеек)

960-й пробы – Br3,04 (+18 копеек).

Изменены также скупочные цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, не подпадающие под вышеуказанные определения.

Цена за 1 г металла в чистоте составит:

золото – Br272,89 (+Br23,7)

серебро – Br3,17 (+19 копеек)

платина – Br97,64 (+Br3,51)

палладий – Br102,92 (+Br1,45).

Отметим, что цена на палладий практически не изменилась, в отличие от существенно подорожавшего чистого золота.

Что касается скупочных цен на драгоценные металлы в виде зуботехнических изделий, то цена 1 г составит:

зубных протезов, элементов зубных протезов с содержанием золота 900-й/750-й пробы – Br241,51 (+Br21,01)

элементов съемных зубных протезов из сплава золота 750-й пробы с платиной и серебром – Br213,71 (+Br18,14)

деталей зубных протезов серебряно-палладиевого сплава – Br21,51 (+42 копейки).

Изменилась и цена сертифицированных мерных слитков. Теперь «Белскупдрагмет» заплатит физическим лицам с учетом надбавки Br283,81 за 1 г желтого металла. Что на Br19,72 больше, чем ранее.

Напомним, что предыдущее повышение цен на драгоценные металлы, скупаемые у физических лиц, повышались постановлением от 4 октября, вступившим в силу 11 октября 2024 года.

Изменились правила торговли драгоценными камнями

Цена скупаемых у населения драгоценных металлов изменилась сразу после того, как была опубликована новая редакция Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Согласно обновленному документу, заметно расширены полномочия Министерства финансов, кроме того, изменены правила торговли драгоценными камнями.

Теперь продавать их физическим лицам (магазинам, банкам и ИП) можно только в ограненном виде, при этом в специальной упаковке, целостность которой не нарушена.

Делать это можно лишь при наличии сертификата (аттестата, паспорта), удостоверяющего качественные и весовые характеристики на каждый драгоценный камень.

В отличие от постановления Минфина, основные положения закона вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования – в середине июня 2025 года.

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