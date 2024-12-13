закрыть
13 декабря 2024, пятница, 20:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси изменились цены на золото, серебро и платину

7
  • 13.12.2024, 19:18
  • 1,558
В Беларуси изменились цены на золото, серебро и платину

Министерство финансов подняло цены на драгоценные металлы как в изделиях, так и в ломе.

В Беларуси увеличены цены на драгоценные металлы при скупке их у физических лиц.

К примеру, золото в изделиях и ломе различной пробы подорожало на 7,5–9,6%.

Постановление Минфина №65 опубликовано на Национальном правовом портале.

Документ датирован 9 декабря 2024 года и подписан министром финансов Юрием Селиверстовым. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Выходит, с сегодняшнего дня цены за 1 г золота в изделиях и ломе во всех скупках составят:

375-й пробы – Br102,33 (+Br7,9)

500-й пробы – Br136,45 (+Br11,88)

583-й и 585-й проб – Br159,64 (+Br11,19)

750-й пробы – Br204,67 (+Br17,81)

900-й пробы – Br245,6 (+Br21,44)

916-й пробы – Br249,97 (+Br21,76)

950-й пробы – Br259,25 (+Br22,57)

958-й пробы – Br261,43 (+Br22,75).

На 7,3% подорожает 1 г платины 950-й пробы, цена на который увеличена на Br6,34 и составляет теперь Br92,76.

Поднял Минфин и цены на серебро, которые выросли скромнее, чем на золото: на 5,3–6,7%.

Теперь при скупке лома и изделий из серебра цена за 1 г составляет:

750-й пробы – Br2,38 (+12 копеек)

800-й пробы – Br2,54 (+16 копеек)

875-й пробы – Br2,77 (+16 копеек)

916-й пробы – Br2,90 (+17 копеек)

925-й пробы – Br2,93 (+17 копеек)

960-й пробы – Br3,04 (+18 копеек).

Изменены также скупочные цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, не подпадающие под вышеуказанные определения.

Цена за 1 г металла в чистоте составит:

золото – Br272,89 (+Br23,7)

серебро – Br3,17 (+19 копеек)

платина – Br97,64 (+Br3,51)

палладий – Br102,92 (+Br1,45).

Отметим, что цена на палладий практически не изменилась, в отличие от существенно подорожавшего чистого золота.

Что касается скупочных цен на драгоценные металлы в виде зуботехнических изделий, то цена 1 г составит:

зубных протезов, элементов зубных протезов с содержанием золота 900-й/750-й пробы – Br241,51 (+Br21,01)

элементов съемных зубных протезов из сплава золота 750-й пробы с платиной и серебром – Br213,71 (+Br18,14)

деталей зубных протезов серебряно-палладиевого сплава – Br21,51 (+42 копейки).

Изменилась и цена сертифицированных мерных слитков. Теперь «Белскупдрагмет» заплатит физическим лицам с учетом надбавки Br283,81 за 1 г желтого металла. Что на Br19,72 больше, чем ранее.

Напомним, что предыдущее повышение цен на драгоценные металлы, скупаемые у физических лиц, повышались постановлением от 4 октября, вступившим в силу 11 октября 2024 года.

Изменились правила торговли драгоценными камнями

Цена скупаемых у населения драгоценных металлов изменилась сразу после того, как была опубликована новая редакция Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Согласно обновленному документу, заметно расширены полномочия Министерства финансов, кроме того, изменены правила торговли драгоценными камнями.

Теперь продавать их физическим лицам (магазинам, банкам и ИП) можно только в ограненном виде, при этом в специальной упаковке, целостность которой не нарушена.

Делать это можно лишь при наличии сертификата (аттестата, паспорта), удостоверяющего качественные и весовые характеристики на каждый драгоценный камень.

В отличие от постановления Минфина, основные положения закона вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования – в середине июня 2025 года.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников