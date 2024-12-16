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В США подросток открыл стрельбу в христианской школе

  • 16.12.2024, 23:00
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В США подросток открыл стрельбу в христианской школе

Погибли четыре человека.

В одной из школ в городе Мэдисон штата Висконсин подросток открыл огонь по ученикам, в результате погибли четыре человека, еще пять получили ранения, сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

По их данным, подозреваемый в стрельбе подросток, предположительно ученик школы, также мертв. В полиции уточнили, что инцидент произошел в христианской школе «Abundant Life» («Изобильная жизнь»).

Слова поддержки и искренние соболезнования родным погибших и пострадавшим выразили сенатор США от штата Висконсис Рон Джонсон и губернатор штата Тони Эверс. Сенатор от штата Тэмми Болдуин также заявил, что готов оказать всю необходимую помощь.

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