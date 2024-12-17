Зеленский: Россия сжигает лица «двухсотых» военных КНДР 17.12.2024, 9:09

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Чтобы скрыть потери.

Российские военные пытаются сжечь лица погибших северокорейских солдат, которые принимали участие в боях против украинских войск, чтобы скрыть их потери. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, РФ не только использует северокорейских военных для штурмов украинских позиций, но и пытается скрыть их потери циничным способом.

«Пока их тренировали, им даже запрещали показывать лица. Любые видеодоказательства их присутствия российские военные пытались удалить. А сейчас, после боев с нашими ребятами, россияне еще и пытаются... буквально сжечь лица убитых северокорейских военных», - заявил Зеленский.

Такие действия оккупантов являются демонстрацией «пренебрежения, которое сейчас царит в России - пренебрежения ко всему человечному», добавил президент Украины. Он также подчеркнул, что нет никакой причины, чтобы корейцы воевали и погибали за Путина.

«И даже после гибели их от России ожидает только издевательство. Это безумие надо остановить - остановить надежным и длительным миром и ответственностью России за эту циничную войну», - добавил Зеленский.

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