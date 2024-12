The Economist: Украинские спецслужбы провели самую дерзкую операцию 13 18.12.2024, 12:34

Теперь под ударом — высшее командование РФ.

Ликвидировав российского генерала Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ, украинские спецслужбы доказали свою «смертоносность» и способность атаковать высшее командование РФ даже в Москве.

Об этом идет речь в материале журнала The Economist под заголовком Убийство российского генерала показывает, что украинские агенты остаются смертельно опасными (The killing of a Russian general shows Ukraine’s spies remain lethal).

Авторы статьи напоминают, что, хотя убийство Кириллова «может быть наиболее дерзким и резонансным из совершенных украинцами на сегодня», однако оно далеко не первое. «Секретное пятое управление [департамента] контрразведки СБУ, которое имеет полномочия осуществлять целевые убийства за рубежом, и ГУР, украинская военная разведка — обе [спецслужбы] действуют на территории России», — говорится в материале.

Его авторы подчеркивают, что каждое из этих украинских агентств имеет «сложные сети и способы работы внутри страны [РФ]». А их недавней предыдущей целью, вероятно, был Михаил Шатский — инженер-конструктор и специалист по вооружению, который помогал России модернизировать крылатые ракеты. На прошлой неделе Шатского застрелили возле его собственного дома в Подмосковье.

С начала войны «украинские агенты убили десятки российских командиров, чиновников, подозреваемых в коллаборационизме и пропагандистов, преимущественно на оккупированных территориях Украины», напоминает The Economist. Издание добавляет, что американские спецслужбы также считают Украину причастной ко взрыву автомобиля, в результате которого в 2022 году погибла Дарья Дугина, дочь российского националистического идеолога Александра Дугина. При этом вероятной целью покушения мог быть сам Дугин.

Впрочем, если раньше случались переходы украинских агентов между пятым управлением СБУ и ГУР, то сегодня эти две спецслужбы конкурируют, пишет The Economist. «Особенно напряженные отношения между заместителем главы СБУ Александром Покладом, который курирует работу пятого управления, и руководителем ГУР Кириллом Будановым. Ходят слухи, что Поклад надеется заменить Буданова, который попал в немилость некоторых [людей] в Офисе президента», — говорится в материале.

Несмотря на соперничество между этими агентствами, «убийство Кириллова свидетельствует о том, что украинские спецслужбы остаются смертоносными», отмечает The Economist. «Месседж украинских агентов заключается в том, что они могут атаковать высшее руководство российских вооруженных сил даже в Москве. Россия, которая не смогла провести подобную кампанию в Украине, вероятно, ответит на это так, как делает с начала войны: бомбардировкой гражданских украинцев», — резюмирует издание.

