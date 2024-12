Ученые придумали гаджет, который позволяет чувствовать вкусы без потребления пищи 2.12.2024, 10:19

Он имеет форму леденца.

Люди чувствуют пять основных вкусов: сладкий, соленый, кислый, горький и умами. Это происходит благодаря химической стимуляции языка и, в меньшей степени, глотки, гортани и надгортанника. Ученые давно упорно работают над воспроизведением этих ощущений в виртуальной реальности, пишет New Voice.

Согласно новой статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), команда ученых из Гонконга достигла значительных успехов в этом и разработала портативный пользовательский интерфейс в форме леденца, способный воспроизводить несколько различных вкусов в виртуальной среде.

Исследователи решили работать с ионофорезом, методом, при котором стабильный вкусовой отклик достигается посредством использования ионов, протекающих через биологически безопасные гидрогели и транспортирующих ароматические химикаты. Этот метод является безопасным, потребляет мало энергии и обеспечивает точную обратную связь со вкусом. Их портативное устройство имеет девять каналов генерации вкуса, заполненных ароматизированными гидрогелями. Гели изготавливали из агарозы, смешанной с небольшим количеством минеральной воды и специфических ароматических эссенций: сахара, соли, лимонной кислоты, вишни, молока, зеленого чая, маракуйи, дуриана и грейпфрута. Ароматизаторы генерируются с помощью тока, протекающего через целевой гель, доставляя ароматические химические вещества на поверхность леденца. Пользователи могут облизать устройство, чтобы почувствовать вкусы.

Авторы исследования предлагают три варианта применения своего устройства. Первый — в виртуальных стандартизированных вкусовых тестах. По словам ученых, многие люди страдают от вкусовых расстройств, но текущие тесты на такие состояния являются очень субъективными. Другое потенциальное использование — онлайн-шопинг в виртуальных продуктовых магазинах. Пользователи могли прикоснуться к определенной виртуальной еде и попробовать ее на вкус. Устройство также может оказаться полезным в образовательной среде со смешанной реальностью, например, когда родители помогают своему ребенку исследовать вкусы различных продуктов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com