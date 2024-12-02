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«Можно подумать, в Бресте живут одни миллионеры»

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  • 2.12.2024, 16:43
  • 3,672
«Можно подумать, в Бресте живут одни миллионеры»
иллюстративное фото

Цены на искусственные елки повергли брестчан в шок.

В Бресте началась продажа искусственных новогодних красавиц. Цены на некоторые из них повергли горожан в шок. Спойлер: «у полстраны зарплата такая», пишет BGmedia.

В Сети появилось видео с предновогодней ярмарки на Гоголя, где автор показал цены на искусственные елки. Так, например, почти двухметровая литая ель «Венера» стоит 740 BYN, а елка высотой 2,20 метра — 920 BYN.

Судя по комментариям такие расценки очень удивили пользователей. Одни писали, что «лучше за такие деньги отметить Новый год в ресторане», а другие в шутку предположили, что елки, по всей видимости, «с золотым напылением или с алмазной гранью» (оригинальные орфография и пунктуация сохранены).

«Можно подумать, в Бресте живут одни миллионеры».

«Там написаны метры? 30м?».

«Лучше взять живую ель за 10 рублей и пойти в ресторан».

«Они что, золотом покрыты за такую цену?».

Некоторые комментаторы писали, что «это нормальная цена за литую елку», а другие писали в ответ, что «в закупке такие елки стоят от 70 BYN». 

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