Двойной удар по РФ: ликвидация Кириллова заставила уволиться главу контрразведки ФСБ Юрьева

Двойной удар по РФ: ликвидация Кириллова заставила уволиться главу контрразведки ФСБ Юрьева2
- 20.12.2024, 8:41
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Россия осталась без руководства военной контрразведки.
Глава военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Николай Юрьев покинул свой пост: СМИ уверяют, что это не связано с ликвидацией Игоря Кириллова.
19 декабря Россия осталась без руководства военной контрразведки ФСБ: своей пост покинул генерал-полковник Николай Юрьев.
Фактически, об увольнении стало известно спустя два дня после подрыва в Москве генерал-лейтенанта РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова вместе с помощником.
Об этом сообщает The Moscow Times.
В росСМИ категорически отрицают, что причиной отставки стала ликвидация одного из командующих армией РФ прямо в Москве. Николай Юрьев ушел с поста якобы по причине выхода на пенсию.
Минобороны РФ ожидает, что общественность поверит в подписание указа об увольнении Юрьева 16 декабря, то есть за день до взрыва на Рязанском проспекте.
Пока неизвестно, кто возглавит военную контрразведку ФСБ.