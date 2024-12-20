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Двойной удар по РФ: ликвидация Кириллова заставила уволиться главу контрразведки ФСБ Юрьева

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  • 20.12.2024, 8:41
  • 2,718
Двойной удар по РФ: ликвидация Кириллова заставила уволиться главу контрразведки ФСБ Юрьева
Игорь Кириллов

Россия осталась без руководства военной контрразведки.

Глава военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Николай Юрьев покинул свой пост: СМИ уверяют, что это не связано с ликвидацией Игоря Кириллова.

19 декабря Россия осталась без руководства военной контрразведки ФСБ: своей пост покинул генерал-полковник Николай Юрьев.

Фактически, об увольнении стало известно спустя два дня после подрыва в Москве генерал-лейтенанта РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова вместе с помощником.

Об этом сообщает The Moscow Times.

В росСМИ категорически отрицают, что причиной отставки стала ликвидация одного из командующих армией РФ прямо в Москве. Николай Юрьев ушел с поста якобы по причине выхода на пенсию.

Минобороны РФ ожидает, что общественность поверит в подписание указа об увольнении Юрьева 16 декабря, то есть за день до взрыва на Рязанском проспекте.

Пока неизвестно, кто возглавит военную контрразведку ФСБ.

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