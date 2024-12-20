Правительство Эстонии одобрило повышение минимальной заработной платы до 886 евро 20.12.2024, 18:45

Кроме того, увеличатся размеры пособий, привязанных к минимальной зарплате.

На заседании в четверг, 19 декабря, правительство Эстонии утвердило ежемесячную минимальную заработную плату в 2025 году в размере 886 евро и минимальную почасовую оплату в размере 5,31 евро. Таким образом минимальная заработная плата с 1 января увеличится на 8%, или на 66 евро, сообщает err.ee.

Повышение минимальной зарплаты было согласовано Центральным союзом профсоюзов Эстонии и Центральным союзом работодателей в коллективном договоре, подписанном 18 ноября.

По данным Налогово-таможенного департамента, в среднем в Эстонии в течение девяти месяцев в текущем году минимальную заработную плату (820 евро в 2024 году – прим. ред.) получали 16 600 человек, работающих полный рабочий день, что составляет 3,5% от общего числа работающих с полной занятостью. Кроме того, в среднем 18 800 работников с полной занятостью зарабатывали от 821 до 902 евро в месяц, что составляет 3,9% всех работников с полной занятостью.

По оценкам Министерства финансов, повышение минимальной заработной платы на 66 евро принесет около 17 миллионов евро дополнительных налоговых поступлений в государственный бюджет в 2025 году.

Минимальная заработная плата – это самая низкая заработная плата, которую работодатель может платить лицу, работающему полный рабочий день в Эстонии.

Повышение минимальной зарплаты приведет к росту связанных с ней зарплат в частном и государственном секторах. Кроме того, увеличатся размеры пособий, привязанных к минимальной зарплате, например, родительского пособия. Повышение минимальной заработной платы может также привести к увеличению пособий и льгот, выплачиваемых местными самоуправлениями, но при этом может повлиять на цены на предоставляемые услуги, например, на оплату детских садов, если местные самоуправления привязали их к минимальной заработной плате.

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