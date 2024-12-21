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Власти раскрыли данные об огромном падении рождаемости в Гомельской области

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  • 21.12.2024, 18:48
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Власти раскрыли данные об огромном падении рождаемости в Гомельской области

Демографический коллапс.

Власти раскрыли данные о серьезном падении рождаемости в Гомельской области. На это обратило внимание издание «Флагшток».

Местное издание опубликовало выданную местными властями информацию по рождаемости. Из него следует, что с начала этого года в Гомельской области родилось «более 8 тысяч» детей. Из них — 92 двойни и тройни.

Таким образом за два года рождаемость в Гомельской области уменьшилась как максимум на 2 481 (если родилось 8001 детей). И как минимум на 1 483 (если родилось 8999 детей), пишут авторы издания.

Сопоставление данных в виде диаграммы показывает обвал числа родившихся на Гомельщине. С 2016 года количество рождений сократилось в два раза.

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