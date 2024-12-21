В Беларуси выпустят новые монеты

В Беларуси выпустят новые монеты4
- 21.12.2024, 21:12
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Они поступят в обращение с 30 декабря 2024 года.
Национальный банк Беларуси анонсировал выпуск памятных монет, посвященных 200-летию Августовского канала.
Согласно постановлению правления банка, опубликованному 21 декабря на Национальном правовом интернет-портале, новые монеты поступят в обращение с 30 декабря 2024 года.
В рамках этого выпуска планируется выпустить 2000 серебряных монет номиналом Br20, а также 5000 медно-никелевых монет номиналом Br1. Эти памятные монеты будут являться законным платежным средством на территории Республики Беларусь.
Партии скромные, поэтому может не хватить на всех желающих.