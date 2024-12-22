закрыть
22 декабря 2024, воскресенье, 16:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Рыльске HIMARS разгромил штаб 155-й бригады морской пехоты РФ

3
  • 22.12.2024, 14:29
  • 8,666
В Рыльске HIMARS разгромил штаб 155-й бригады морской пехоты РФ

Появилось видео первых минут после удара.

20 декабря Силам обороны Украины удалось успешно поразить штаб 155-й бригады морской пехоты ВС России. Его российские военные оборудовали в здании местного педагогического колледжа.

Об этом сообщил известный украинский журналист, военкор Юрий Бутусов в Telegram.

Он опубликовал видео, снятое у колледжа сразу после удара. Разговоры за кадром не оставляют сомнений: поражен именно военный объект.

Место моментально было оцеплено большим количеством российских солдат, близко никого не подпускали.

Бутусов утверждает, что удар пришелся именно по штабу 155-й бригады морской пехоты ВС России. Она принимает самое активное участие в агрессии против Украины и успела отличиться большим количеством военных преступлений, в том числе казнями пленных.

Вот что об этом подразделении пишет российский военный эксперт Ян Матвеев: «За время войны 155-я бригада стала буквально синонимом слова разгром. Уничтоженная под Угледаром, теперь она несет огромные потери в Курской области».

Известно, что удар был нанесен снарядами GMLRS из установки HIMARS.

«Как обычно, «вторая армия мира» безжалостно прикрывается местными жителями... Украинская атака была точной, и был поражен важный объект, где находились исключительно российские военнослужащие», - отметил Бутусов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип
Вспоминайте еще одно слово — дефицит
Вспоминайте еще одно слово — дефицит Аркадий Бабченко
К гадалке не ходи
К гадалке не ходи Александр Коваленко
Цирк из фильма про Чапаева
Цирк из фильма про Чапаева Алексей Гетьман