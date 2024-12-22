В Рыльске HIMARS разгромил штаб 155-й бригады морской пехоты РФ

В Рыльске HIMARS разгромил штаб 155-й бригады морской пехоты РФ3
- 22.12.2024, 14:29
- 8,666
Появилось видео первых минут после удара.
20 декабря Силам обороны Украины удалось успешно поразить штаб 155-й бригады морской пехоты ВС России. Его российские военные оборудовали в здании местного педагогического колледжа.
Об этом сообщил известный украинский журналист, военкор Юрий Бутусов в Telegram.
Он опубликовал видео, снятое у колледжа сразу после удара. Разговоры за кадром не оставляют сомнений: поражен именно военный объект.
Место моментально было оцеплено большим количеством российских солдат, близко никого не подпускали.
Бутусов утверждает, что удар пришелся именно по штабу 155-й бригады морской пехоты ВС России. Она принимает самое активное участие в агрессии против Украины и успела отличиться большим количеством военных преступлений, в том числе казнями пленных.
Вот что об этом подразделении пишет российский военный эксперт Ян Матвеев: «За время войны 155-я бригада стала буквально синонимом слова разгром. Уничтоженная под Угледаром, теперь она несет огромные потери в Курской области».
Известно, что удар был нанесен снарядами GMLRS из установки HIMARS.
«Как обычно, «вторая армия мира» безжалостно прикрывается местными жителями... Украинская атака была точной, и был поражен важный объект, где находились исключительно российские военнослужащие», - отметил Бутусов.