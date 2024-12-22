FT: Трамп выведет США из ВОЗ в день инаугурации 11 22.12.2024, 17:03

4,986

США — крупнейший донор этой международной организации.

Команда избранного президента США Дональда Трампа хочет объявить о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день его инаугурации, 20 января, сообщает Financial Times.

Представители команды республиканца рассказали об этом намерении экспертам в области здравоохранения. Те предупредили, что этот шаг будет иметь «катастрофические» последствия для мировой отрасли, пишет газета: Соединенные Штаты — крупнейший донор международной организации, Вашингтон обеспечил 16% ее финансирования в 2022–2023 годах.

В 2020 году, во время своего первого срока, Трамп уже инициировал процесс выхода из ВОЗ, напоминает FT. Тогда республиканец приостановил финансирование организации, обвинив ее в ошибках из-за распространения COVID-19 и заявив, что агентство находится под контролем Китая. Процесс так и не был завершен, а Джо Байден, который сменил Трампа на посту президента в 2021 году, в первые часы после вступления в должность отменил указ своего предшественника.

Как заявил экс-координатор Белого дома по коронавирусу Ашиш Джа, команда республиканца хотела бы выхода США из ВОЗ именно 20 января, так как это стало бы «символическим ответом» на действия Байдена. При этом некоторые соратники Трампа выступали только за реформу агентства.

В переходной команде избранного президента и в ВОЗ не стали комментировать возможный выход США из организации. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил ранее на этой неделе, что надеется на продолжение сотрудничества с Вашингтоном.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com