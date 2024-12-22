Стинг спел свой хит под бандуру военнослужащего ВСУ Тараса Столяра

Стинг спел свой хит под бандуру военнослужащего ВСУ Тараса Столяра4
- 22.12.2024, 21:49
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Видео.
Британский музыкант Стинг, который с первых дней полномасштабного вторжения РФ выражает поддержку Украине на своих концертах, в гостях у Шона Пенна исполнил свой хит Shape of My Heart под аккомпанемент бандуриста и военнослужащего Тараса Столяра.
Видео со Стингом и Столяром (военный 112-й бригады территориальной обороны ВСУ и бывший участник группы ONUKA) появилось на страницах Культурного Десанта в соцсетях. Тарас Столяр вместе с Культурным десантом находился на гастролях в США с 16 сентября по 17 ноября.
«Украинская культурная дипломатия — когда мировая звезда исполняет мировой хит под бандуру украинского военного. Именно это произошло в Лос-Анджелесе во время американского тура Культурного Десанта. Дома у Шона Пена украинские военные встретились со звездами мировой музыки — группами The Killers, Queens of the Stone Age и легендарным Стингом, с которым бандурист Тарас Столяр исполнил любимую песню миллионов — Shape of My Heart. Понравилось ли Стингу такая версия? Ответ очевиден — на следующий день Тарас Столяр аккомпанировал Стингу уже на его сольном концерте», — говорится в сообщении на странице Культурного Десанта в Instagram.
Группа Metallica также (опубликовала видео https://charter97.org/ru/news/2024/11/20/619565/) с Тарасом Столяром. Защитник Украины сыграл песню Nothing Else Matters на 62-струнной бандуре.