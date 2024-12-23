«У Трампа все карты на руках» 23.12.2024, 15:57

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Олег Белоколос

ВСУ нанесли серьезный удар по имиджу Путина.

Каким это был год для Украины и мира? Что ждет нас в следующем 2025-м году? Сайт Charter97.org подводит итоги года с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— Этот год для Украины был непростым, мягко говоря. Война продолжается, и с ней продолжаются эти варварские атаки, приводящие к разрушениям и гибели гражданского населения. Вот сейчас сейчас мы с вами разговариваем, а в Киеве звучит очередная воздушная тревога.

— Какие достижения Украины на дипломатическом и военном фронте вы бы отметили как самые значимые?

— С точки зрения внешней политики, успешной была Курская операция. Она воодушевила многих. Не только в Украине, но и наших друзей за границей. Операция продолжается, но уже можно сказать, что был нанесен серьезный удар по имиджу Путина.

Если говорить о военных аспектах, то я предполагал, что это будет год войны дронов, так оно и получилось. Украина целенаправленно осуществляла удары, хочу подчеркнуть, что именно по военной инфраструктуре, которая поддерживала российскую военную машину.

Что касается успехов во внешней политике, это всегда сложно оценивать. Когда говорят пушки, дипломаты, как правило, говорят в полтона. Сегодня основными дипломатами Украины являются наши военные на фронте.

Активно продолжалась работа с нашими союзниками по привлечению дополнительных финансовых средств и военной помощи. Хотя, конечно, мы получали помощь не в том объеме и не с той скоростью, которую бы хотели. Тем не менее это факты, которые нельзя игнорировать.

Стоит отметить и ряд успешных мероприятий нашей военной разведки. Они проводили успешные операции на территории России, которые имели заметный внешний резонанс, со знаком плюс для Украины.

— Кого бы вы могли бы назвать главным героем уходящего года?

— Я бы отметил здесь избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Посмотрим, с каким знаком он войдет в дальнейшую историю, но он выиграл выборы, которые были напряженными как для демократов, так и для республиканцев. У Трампа сейчас все карты на руках, он возглавляет исполнительную власть.

Обе палаты Конгресса контролируют республиканцы, в основном они будут формировать бюджет на 2025-2026 финансовый год. Поэтому у Трампа здесь широкое поле для маневров как во внешней, так и во внутренней политике. Я не знаю, насколько можно назвать его героическим, но это определенно человек года.

— Многие ожидают от 2025-го года, что именно он принесет завершение войны. Как вы считаете, какие ключевые факторы могут повлиять на исход войны и на стабилизацию ситуации в регионе?

— Понимаете, тут сложно пока сказать. Насколько я вижу по высказываниям Трампа и его близких советников, окончательного плана в администрации пока нет.

Я обратил внимание на слова господина Кита Келлога (специальный представитель США по делам Украины — ред.), который заявил, что в следующем году, в январе, он с миссией посетит Киев. То есть, им нужно собрать максимум информации, услышать, что думает украинская сторона, чтобы подготовить какой-то план. Только после этого они смогут предложить президенту США определенный план с конкретными шагами и временными рамками. Пока процесс выглядит именно так.

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