Nissan и Honda обсуждают возможность слияния 23.12.2024, 20:19

Подписан меморандум.

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co., Ltd. и японская транснациональная корпорация Honda Motor Co., Ltd. подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы начать обсуждение возможности интеграции бизнеса путем создания совместной холдинговой компании. Об этом сообщили в понедельник, 23 декабря, в пресс-службе Honda.

Компании 15 марта текущего года договорились двигаться в направлении стратегического партнерства в производстве «умных» машин и электроавтомобилей. С тех пор были проведены переговоры для углубления сотрудничества в различных областях. Еще один меморандум о взаимопонимании был подписан 1 августа. Автопроизводители также обозначили контуры для проведения совместных фундаментальных технологических исследований.

В корпорациях подчеркнули, что предпринимают дальнейшие шаги на фоне глобального ускорения технологических инноваций.

Если бизнес-интеграция будет реализована, обе компании смогут объединить кадровые ресурсы и технологические наработки, «создать более глубокий синергетический эффект», повысить способность реагировать на рыночные изменения, указывается в пресс-релизе. Ожидается также повышение среднесрочной и долгосрочной корпоративной стоимости этих японских автопроизводителей.

По данным СМИ, в случае слияние может быть создан гигант мировой автоиндустрии с активами в 52 млрд долларов (50 млрд евро). В результате на рынке появится третий по величине автопроизводитель после Toyota и Volkswagen. Это создаст предпосылки для привлечения инвестиций, чтобы конкурировать с Tesla и китайской BYD, считают эксперты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com