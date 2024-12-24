«Это серьезнейшее репутационное поражение России» 24.12.2024, 9:05

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Александр Коваленко

Какое событие стало самым неожиданным в 2024 году?

Каким был уходящий год для Украины и мира? Почему война продолжится и в следующем году? Сайт Charter97.org подводит итоги года с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Год прошел достаточно предсказуемо. Если говорить о поле боя, то Украина вполне ожидаемо находилась преимущественно в обороне.

Реакция граждан Украины не всегда соответствовала, скажем так, правильному, адекватному восприятию событий. Многие это расценивают с пораженческими настроениями. Поэтому негативное восприятие событий в зоне боевых действий, конечно же, присутствовало.

Этим неоднократно пытались пользоваться российские пропагандистские ресурсы, спецслужбы, распространяющие информационно-психологические спецоперации. Был проведен целый ряд кампаний, направленных на дискредитацию военно-политического руководства страны, распространение фейков и манипуляций, связанных с некими сливами, договорниками и множеством других моментов.

Единственное, что выбилось из общего ряда, это, конечно же, Курская операция. Она была достаточно неожиданной как по масштабу проведения, так и по окончательному эффекту. Как мы видим, 2024-й заканчивается, а российские войска, имея тотальное количественное превосходство в Курской области, даже пользуясь услугами армии КНДР, не могут достигнуть желаемого результата, а именно восстановить контроль над Курской областью.

Что касается мировых событий, то тут темой номер один были, конечно же, выборы в США. И выборы эти были настоящей рулеткой, настоящим казино, поскольку оба кандидата, Камала Харрис и Дональд Трамп, шли буквально вровень, решалось все в последние недели, даже в последние дни предвыборной кампании.

Если говорить о событиях внешнеполитических, то они все не несли какой-то неожиданный характер, за исключением одного — это Сирия. Сирия в настоящий момент внесла серьезнейшие коррективы в ситуацию на мировой арене, поскольку сирийский вопрос касается целого ряда довольно-таки важных как региональных игроков — Турции и Израиля, так и мировых игроков — Соединенных Штатов.

Конечно же, это можно отнести к самой большой неожиданности, которая не только всех нас удивила в 2024-м, но и будет иметь определенное влияние и в 2025-м. Поскольку Сирия — это серьезнейшее репутационное поражение России после 2022-го года, когда провалилось ее вторжение в Украину. Россия вынуждена сейчас выводить свои войска оттуда.

— Каким этот год был для «оси зла» в целом? Как ее действия отразились на международной стабильности?

— Я вижу укрепление «оси зла», вот в чем дело. То есть поражение Башара Асада — это, безусловно, плюс. Но мы видим, что на протяжении всего года укреплялись связи и контакты России и Ирана, а особенно стоит отметить отношения между Россией и Северной Кореей. Северная Корея сейчас становится уже не просто довольно опасным региональным игроком, она поступательно выходит на мировой уровень.

В конце года мы увидели не только отправку в Россию миллионов боеприпасов, мы увидели не только отправку людского ресурса, северокорейских военных и техники (те же самые САУ Koksan, Bulsae-4, Bulsae-5, мобильные противотанковые ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня 240-го калибра), сейчас мы видим еще и отправку баллистических ракет среднего радиуса действия KN-15.

Это кардинально меняет всю ситуацию, всю расстановку сил и весь баланс кардинальным образом, поскольку таких поставок воюющей стране еще не было. Если западный мир продолжит игнорировать все эти события, то в 2025-м году будут катастрофические последствия от возросшей самоуверенности Ким Чен Ына в своей безнаказанности. Поскольку именно процесс безнаказанности за совершение таких шагов привел к тому, что Пхеньян на сегодняшний день чувствует себя намного увереннее, чем любая другая демократическая цивилизованная страна, которая в процессе поддержки партнера или союзника часто погрязает в бюрократии.

Диктатуры, чтобы помогать друг другу, игнорируют все бюрократические моменты, поэтому намного быстрее и в намного больших объемах осуществляют взаимную поддержку в той или иной компоненте.

— Многие ожидают от 2025-го года, что именно он принесет завершение войны. Какие ключевые факторы могут повлиять на исход войны и стабилизацию ситуации в регионе?

— Я смотрю на 2025-й год, скажем так, более предвзято. На сегодняшний день я не вижу предпосылок для завершения войны в полном смысле этого слова, поскольку завершение войны в понимании России и в понимании Украины — это совершенно разные вещи. В понимании России — это захват всей территории Украины, в понимании Украины — это освобождение территории Украины согласно границам 1991-го года. Вот что такое в нашем понимании завершение войны.

Если будет какое-то достижение промежуточного эффекта, это будет неправильно. Это будет очередной замороженный конфликт в 30-летней эпохе замороженных конфликтов, которую создал бесхребетный, аморфный, недееспособный Запад.

А Украина заинтересована именно в силовом решении своего вопроса, а не за столом переговоров, за которым Москва будет выставлять свои ультиматумы и никогда не пойдет навстречу Киеву. Сейчас ситуация такова, что нет такой возможности найти точки соприкосновения по нескольким причинам.

Первая причина — это то, что территории, которые захватила российская оккупационная армия — Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области были внесены в российскую изнасилованную конституцию как часть России. Они это так и воспринимают, но ни одна из этих территорий в административных своих границах не закрыта российскими войсками. То есть они не контролируют целиком и полностью ни одну из областей. А что там Курская область? Если прекращать огонь, если останавливать ведение боевых действий, то что делать с Курской областью, где проходит линия боестолкновений?

Второй очень важный момент, который говорит о том, что не будет реализован тот план мира, о котором пока еще мечтает Дональд Трамп, заключается в том, что если заключается план мира, то Россия будет для себя требовать смягчения санкций, это будет один из пунктов. А смягчение санкций вподразумевает доступ российских энергоносителей, газа и нефти, на европейский рынок. А этого США никогда не позволит.

Вот хотя бы два основных пункта, которые говорят, что общего языка между собой стороны не найдут. Украинская позиция неизменна — границы 1991 года.

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