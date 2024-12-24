20 лучших рождественских фильмов для просмотра на Netflix 24.12.2024, 16:02

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Самое время присоединиться к праздничному киномарафону.

Просмотр веселых, глупых, веселых рождественских фильмов стал мировой традицией в период праздников. Мы все собираемся вместе, чтобы хорошо провести время с семьей, друзьями и близкими. Поэтому будет справедливо выбрать лучшие фильмы, посвященные праздничной теме, чтобы полностью насладиться временем, пишет atsit.in.

Многие из нас выросли на «Полярном экспрессе» или сериале «Один дома» в преддверии праздников. Тем не менее, теперь вы можете смотреть с семьей во время курортного сезона бесчисленное множество других рождественских фильмов. Итак, вот лучшие рождественские фильмы на Netflix, которые стоит посмотреть в этот праздничный сезон:

1. Рождественские хроники (2018)

В этом фильме рассказывается о приключениях двух братьев и сестер, Кейт и Тедди Пирс, которые пытаются запечатлеть Санту на камеру. Однако они случайно становятся частью чего-то большего и в конечном итоге спасают праздники. Это один из лучших праздничных фильмов на Netflix с великолепной актерской игрой, сценарием и кинематографическим качеством. Смешение классических рождественских фильмов с современным повествованием сделало этот фильм единственным в своем роде.

Добавление в фильм фантастического образа крутого Санты, созданного Куртом Расселом, завершает его и оставляет желать большего. К счастью, успех «Рождественских хроник» вдохновил режиссеров на создание в 2020 году продолжения «Рождественских хроник 2». Итак, возьмите горячее какао и посмотрите сериал «Рождественские хроники» в этот праздничный сезон.

Продолжение : Рождественские хроники 2 (2020)

Актеры : Курт Рассел, Дарби Кэмп, Джуда Льюис

Режиссер : Клей Кайтис

Рейтинг IMDb : 7,3

2. Пусть идет снег (2019)

Этот фильм рассказывает о группе молодых людей, которые собрались вместе из-за снежной бури в канун Рождества. Он следует предсказуемому сюжету, состоящему из нескольких человек и друзей, занятых решением своих проблем. Это подростковая версия проверенного и проверенного сюжета фильма, где в конце все становится на свои места. Это один из лучших рождественских фильмов Netflix, полных любви и позитива.

Актеры : Изабела Мерсед, Шамейк Мур, Одейя Раш , Джейкоб Баталон

Режиссер : Люк Снеллин

Рейтинг IMDb : 5,8

3. Клаус (2019)

Клаус пытается вернуть к жизни радость Рождества. Фильм исследует историю Клауса, изготовителя игрушек , и его нового друга Джеспера, почтальона. В городе, где все забыли, насколько радостным может быть единение, маловероятная дружба возвращает людям счастье. Клаусу может показаться, что это детский фильм. Однако высоко оцененный анимационный фильм затрагивает более эмоциональные аспекты и переписывает происхождение Рождества.

В ролях : Джейсон Шварцман, J.K. Симмонс, Рашида Джонс

Режиссер : Серхио Паблос, Карлос Мартинес Лопес

Рейтинг IMDb : 8,2

4. Jingle Jangle: Рождественское путешествие (2020)

Действие Jingle Jangle разворачивается в фантастическом мире магии и тайн. В этом фильме легендарный производитель игрушек из городка Кобблтон прославился своими причудливыми изобретениями. Но история меняется, когда его доверенный ученик крадет одно из его самых ценных творений. Все дело в его внучке и в давно забытом изобретении, чтобы все исправить.

Поскольку действие происходит в фантастическом мире, создатели имеют значительную свободу. Однако отсутствие объяснения того, что происходит, и большая концентрация внимания на мире, а не на истории, ослабляют сюжет. В целом, это веселый фильм с праздничной атмосферой, которым вы можете насладиться на Netflix во время рождественских праздников.

В ролях : Форест Уитакер, Киган-Майкл Ки, Хью Бонневиль

Режиссер : Дэвид Э. Талберт

Рейтинг IMDb : 6.5

5. Смена принцесс (2018)

Судя по названию, этот рождественский фильм Netflix о смене ролей ради чьей-то выгоды. История начинается со Стейси, планировщика типа А, увлекающегося расписаниями и контролируемой средой. Однако она совершает спонтанную поездку в Белгравию по предложению своего шеф-повара и лучшего друга Кевина. Во время подготовки к Королевскому рождественскому конкурсу выпечки к ней подходит такой же незнакомец.

Незнакомцем оказалась принцесса герцогиня Маргарет Делакур, и она пришла со странной просьбой. Она хочет в последний раз насладиться нормальной жизнью, поменявшись ролями со Стейси, прежде чем выйти замуж за наследного принца Белгравии. Сюжет в целом предсказуемый и дрянный , мягко говоря. Тем не менее, он всегда создает атмосферу королевского Рождества. Заметный успех фильма также открыл двери для еще двух сиквелов, что сделало франшизу приятным часом для киномарафона.

Продолжение : «Принцесса»: снова переключилась »(2020),« Принцесса »: 3: роман со звездой (2021)

В ролях : Ванесса Хадженс, Сэм Палладио, Ник Сагар

Режиссер : Майк Рол

Рейтинг IMDb : 6,1

6. Как Гринч украл Рождество (2000)

Этот фильм представляет собой живую адаптацию более раннего успешного анимационного фильма с таким же названием. Гринч, которого играет Джим Керри,-недолюбленное зеленое существо, живущее в пещере недалеко от горы Крампит. Жители Whoville ненавидят его за его подлый дух и высокомерное поведение. Однако маленькая Синди думает, что Рождество-это распространение любви, и они должны дать Гринчу шанс подружиться. Гринч принимает эту возможность, но события идут не так, как планировалось, и он клянется испортить Рождество для всех. Однако праздничный дух Whos меняет его сердце, и он наконец понимает значение праздников. Анимационная перезагрузка фильма была выпущена в 2018 году.

В ролях : Джим Керри, Тейлор Момсен, Кристин Барански, Джеффри Тэмбор

Режиссер : Рон Ховард

Рейтинг IMDb : 6,2

7. Праздник (2006)

Праздник-это обретение любви в самые мрачные периоды жизни. Фильм начинается с того, что две главные героини, Аманда и Ирис, меняют дома на две недели во время каникул после того, как разочаровались в своей жизни. Они пытаются преодолеть свои трудности и ищут помощи на всем своем пути. Опыт знакомит их с некоторыми новыми персонажами, которые мгновенно становятся важной частью их истории. В целом фильм романтичный и очаровательный. Комедия также очень своевременна, что делает ее отличным просмотром рождественского киномарафона.

В ролях : Джуд Лоу, Кейт Уинслет, Джек Блэк, Кэмерон Диаз

Режиссер : Нэнси Мейерс

Рейтинг IMDb : 6.9

8. Праздник в дикой природе (2019)

Вам понравится этот фильм, если вы любитель животных. Это история Кейт, женщины с разбитым горем, чей муж расторгает брак, когда их сын поступает в колледж. Разочарованная, она решает поехать в отпуск в Замбию одна. Она заново открывает свою любовь к животным в своем путешествии после того, как увидела раненого слоненка. Она и ее новый друг Дерек заботятся о слоне и других животных, а она решает начать свою карьеру ветеринара. Однако, чувствуя неудовлетворенность своей новой работой, она возвращается в Замбию, чтобы быть с Дереком в святилище. У Кейт бывают эмоциональные события, повороты и душераздирающие моменты, и мы видим, как она их преодолевает. Это вдохновляющий рождественский фильм, в котором любовь посыпана, как волшебная пыль.

Актеры : Роб Лоу, Кристин Дэвис, Джон Оуэн Лоу, Фезиле Мпела

Режиссер : Эрни Барбараш

Рейтинг IMDb : 6,2

Рождественские фильмы на Netflix для детей

9. Рождество пришельцев (2020)

Радость дарения-самое прекрасное чувство. Alien Xmas рассказывает об инопланетном виде, который потерял радость (представленную цветом кожи), жадно истощая ресурсы своей планеты. Затем пришельцы приближаются к Земле, чтобы украсть все с планеты. Они отправляют Чужого X на Землю, чтобы настроить устройство для выполнения своего плана.

Теперь Чужой X приземляется в рождественском городке и встречает эльфов и их семью. Во время миссии он меняет свое мнение из-за теплоты любви между эльфами, и это приводит инопланетный вид к познанию радости даяния. Это веселый фильм Netflix, объясняющий душу Рождества.

Актеры : Кейт Фарли, Ди Брэдли Бейкер, Калиай Рамбо

Режиссер : Стивен Chiodo

Рейтинг IMDb : 6,2

10. Робин Робин (2021 г.)

Это короткометражный музыкальный фильм в режиме покадровой анимации , посвященный открытию самого себя. История начинается с того, что птичье яйцо катится по свалке. Затем семья мышей решает вырастить птицу по имени Робин. Ее отличия от мышей становятся очевидны по мере взросления. Чтобы доказать своей семье, что она может быть отличной мышкой, она обнаруживает, что быть птицей намного лучше. Этот фильм посвящен самопознанию и побуждает детей осознать свою уникальность. В этот рождественский сезон на Netflix можно смотреть семейные часы.

В ролях : Бронте Кармайкл, Ричард Э. Грант, Джиллиан Андерсон

Режиссер : Дэниел Оджари, Майкл Пожалуйста

IMDb рейтинг : 7.2

11. Семья Клауса (2020)

Семья Клауса говорит о том, как найти счастье в ответственности. Это история совершеннолетия о Жюле Клаусе, который не любит Рождество. После смерти отца в прошлом году он не хочет ничего делать с фестивалем. Пока его мать работает на семью, Джулс большую часть времени проводит с дедушкой в своем магазине игрушек.

Осматривая магазин, Джулс находит волшебный снежный шар, который может перенести его в самое дальнее место на Земле. Он обнаруживает правду, лежащую перед ним все время-его дедушка-настоящий Санта-Клаус. Это было семейной традицией в течение многих лет, и его дед вернулся на работу после смерти отца Жюля. Беззаботный фильм с довольно предсказуемым сюжетом. И все же рождественская сказка наверняка вызовет у детей радость. Netflix недавно выпустил продолжение этого фильма. Однако название пока недоступно для всех.

Продолжение : Семья Клаусов 2 (2021 г.)

Актеры : Ян Деклер, Мо Баккер, Браха ван Дусбург

Режиссер : Матиас Теммерманс

Рейтинг IMDb : 5,5

12. Давид и эльфы (2021 г.)

Фильм начинается с того, что Эльф Альберт спрашивает об источнике магии в стране Санта-Клауса. Он считает, что это произошло из-за благодарности людей, получивших подарки. Его вера в людей заставляет его отправиться в реальный мир, ожидая создать больше волшебства, встречаясь с людьми напрямую. Однако он понимает, что люди не любят его, и теряет его силы. К счастью, Дэвид, который верит в волшебство Рождества, нашел и помог ему восстановить свои силы. В целом, это забавный приключенческий фильм, преодолевающий клише рождественских сюжетов.

Актеры : Киприан Грабовски, Якуб Заяк Цезари Зак

Режиссер : Михал Рогальский

Рейтинг IMDb : 5,1

13. Мальчик по имени Рождество (2021 г.)

Мальчик по имени Николас отправился в приключение в туманном снегу на севере, следуя за своим отцом в поисках волшебной страны Эльфхельма. Его сопровождают упрямый северный олень по имени Блитцен и его верная домашняя мышь. Путешествие навсегда меняет Николая и охватывает его новую жизнь. История пересматривает происхождение Санта-Клауса и напоминает скандинавскую сказку со снежным и блестящим фоном, которую идеально подходит для просмотра с детьми на Netflix в рождественский день.

В ролях : Мэгги Смит, Изабелла О’Салливан, Джоэл Фрай

Режиссер : Гил Кенан

Рейтинг IMDb : 6.8

Романтические рождественские фильмы на Netflix

14. Полностью одиночный (2021 г.)

Питер-вечно одинокий парень, который возвращается домой на Рождество. Однако, чтобы избежать обзывания и позора со стороны семьи, он убеждает своего друга Ника пойти с ним. Затем он говорит своей семье, что они находятся в отношениях. Но мать встречает его со своим красивым тренером Джеймсом, и дела идут плохо.

Питер разрывается между тем, чтобы проводить время с Джеймсом и Ником, и признает свои новые чувства. В этом фильме Netflix рассказывается об отношениях, в главных ролях-милые персонажи и прекрасная история. Хотя сюжет предсказуем, фильм наверняка подарит вам ощущение Рождества.

В ролях : Майкл Ури, Филимон Чемберс, Люк Макфарлейн

Режиссер : Майкл Майер

Рейтинг IMDb : 6.2

15. Holidate (2020)

Два незнакомца Джексону Слоана надоели кошмарные свидания и вмешивающаяся семья, задающая вопросы об отношениях . Они встретились у прилавка магазина и поговорили. Как только они понимают, что у них обоих схожая проблема, возникает идея для договоренности. Они соглашаются встречаться только на праздники и прикрывать семью. В течение года разговор идет нормально, и они действуют согласно договоренности. Однако вскоре они понимают, что начали испытывать чувства друг к другу, и что-то более глубокое, чем фальшивая любовь, врезается в их жизнь-прекрасный фильм для тех, кто верит в любовь.

В ролях : Эмма Робертс, Люк Брейси, Кристин Ченовет

Режиссер : Джон Уайтселл

Рейтинг IMDb : 6.1

16. Рыцарь перед Рождеством (2019)

Во время курортного сезона колдун переносит молодого средневекового рыцаря по имени сэр Коул в современный Огайо. Затем рыцарь встречает Брук, блестящую и умную учительницу естественных наук, разочарованную в любви. Брук помогает Коулу ориентироваться в жизни в наше время и помогает ему обнаружить единственную истинную цель, которая вернет его в свое первоначальное время.

По мере того, как Хлоя и Брук становятся ближе, он больше, чем когда-либо, хочет отправиться на свою родину. Хлоя пытается сделать все, чтобы завершить свой неизвестный квест, но ничего не чувствует удовлетворительного. В конце концов, он помогает Брук устроить рождественскую вечеринку, и все приводит к тому, что он завершает свой квест и возвращается домой. Фильм рассказывает о поисках любви в самых невообразимых местах.

Актеры : Ванесса Хадженс, Джош Уайтхаус, Эммануэль Чрики

Режиссер : Моника Митчелл

Рейтинг IMDb : 5,6

17. Белое Рождество (1954 г.)

Это один из лучших классических романтических рождественских фильмов, и вы можете транслировать его на Netflix. Этот фильм 1954 года повествует о двух военных, Бобе Уоллесе и Филе Дэвисе, которые решили стать лучшим исполнителем песни и танца после Второй мировой войны. Дэвис играет сваху, чтобы познакомить Уоллеса с двумя сестрами, Бетти и Джуди, которые тоже пришли сюда ради песня и танец.

Мужчины следуют за дамами в домик Вермонта, чтобы дать представление. Здесь они понимают, что владельцем ложи является их бывший командир генерал Уэверли. По мере того как мужчины пытаются помочь Генералу решить его проблемы, серия романтических путаниц гарантирует, что они все сближаются. Этот фильм отличается от других рождественских фильмов тем, что в нем нет волшебства или сказки. Четыре человека пытаются помочь одному человеку создать идеальную праздничную атмосферу.

В ролях : Бинг Кросби, Дэнни Кэй, Розмари Клуни, Вера-Эллен

Режиссер : Майкл Кертис

Рейтинг IMDb : 7.6

18. Лавхард (2021 г.)

Лавхард-фильм для тех, кому сложно найти любовь. Натали-журналист из Лос-Анджелеса, которая безнадежный романтик, но не везет в любви . Она наконец-то почувствовала искру, когда провела правой рукой по красивому парню с восточного побережья по имени Тэг в приложении для знакомств. Затем она совершает прыжок веры и решает удивить свою возлюбленную на праздниках. Однако она обнаруживает, что в отношениях ее подбил друг Тага Джош, которому тоже не повезло в любви, как и Натали. Эта беззаботная романтическая комедия вращается вокруг ее хроник, наполненных любовью. Помимо слабого сюжета, в целом фильм милый и трогательный.

В ролях : Нина Добрев, Джимми О. Янг, Даррен Барнет

Режиссер : Эрнан Хименес

Рейтинг IMDb : 6.3

19. На прошлое Рождество (2019 г.)

Фильм о певице Кейт, которая работает эльфийкой в магазине, чтобы сводить концы с концами. Она чувствует, что у нее не все в порядке в жизни, когда она встречает Тома, который меняет ее точку зрения. Том видит Лондон как никто другой и помогает Кейт увидеть его глазами. Красивый мужчина делает все как идеальный человек, например, помогает людям в приюте. Кейт перенимает эту привычку и каждый день старается приносить пользу обществу. Она чувствует, что Том становится неотъемлемой частью ее жизни. Когда она пытается продвинуться вместе с ним, он колеблется и говорит ей сосредоточиться на себе. Серия событий помогает Кейт стать лучше, и история показывает, как Том помог ей стать лучше.

В ролях : Генри Голдинг, Эмилия Кларк

Режиссер : Пол Фейг

Рейтинг IMDb : 6,5

20. Рождественский принц (2017)

Рождество открывает новые возможности для молодой журналистки Эмбер, которая отправляется освещать историю о принце Ричарде, который вскоре будет коронован. Однако средства массовой информации изображают принца как безответственного и пропагандируют его желание отречься от престола . Эмбер решает раскрыть всю историю и берет фальшивую личность, чтобы остаться во дворце.

Во время ее пребывания Эмбер и Ричард начинают испытывать чувства друг к другу. Фильм раскрывает некоторые загадки и повороты сюжета. В целом, этот фильм-приятная романтическая история с королевским фоном. За ним также следуют два продолжения, что делает его одним из лучших фильмов о рождественском марафоне на Netflix в этот праздничный сезон.

Продолжение : Рождественский принц: Королевская свадьба (2018), Рождественский принц: Королевский младенец (2019)

В ролях : Роза МакИвер, Бен Лэмб, Элис Кридж

Режиссер : Алекс Замм

Рейтинг на IMDb : 5,8

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