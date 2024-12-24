закрыть
24 декабря 2024, вторник, 20:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дикое племя Массака впервые запечатлели в Бразилии

1
  • 24.12.2024, 19:35
  • 2,812
Дикое племя Массака впервые запечатлели в Бразилии

Племя избегает всех контактов с внешним миром, несмотря на усиление глобализации.

Сотрудник Национального фонда коренных народов Бразилии (Funai) впервые смог запечатлеть представителей загадочного племени Массака в джунглях Амазонки. Об этом сообщило бразильское издание O Globo.

Племя избегает всех контактов с внешним миром, несмотря на усиление глобализации. По данным фонда Funai, племя Массака находится под огромным давлением из-за скотоводства, вырубки леса и наркокартелей. Но эксперты посчитали, что за последние 30 лет численность племени увеличилась со 100 до 200–250 человек.

«С помощью детальных фотографий можно заметить сходство с племенем Сирионо, которое живет на противоположном берегу реки Гуапоре в Боливии. Мы до сих пор не можем точно сказать, кто они», — рассказал эксперт фонда.

Свое название племя получило от реки Массака в регионе Рондония, рядом с которой их замечали. Никто не знает, как они называют себя сами. Также неизвестны их язык, культура и социальные структуры.

Особенностью племени стало то, что они используют луки высотой в три метра на охоте. Для защиты от чужаков они повсюду устанавливают ловушки с острыми деревянным шипами, которые могут проколоть ногу. Одна из таких ловушек остановила исследовательский пикап Funai в начале 2024 года, проткнув ему шину.

Также Массака редко контактируют с другими племенами в джунглях Амазонки. Представители более общительных племен рассказали, что их загадочные соседи перемещают свои хижины в зависимости от сезона и ставят черепа животных на колья.

В 2022 году перуанские индейцы захватили группу туристов в знак протеста против разлива нефти. Их продержали в плену один день, а затем освободили.

Они сказали туристам, что это произошло потому, что они обратились к государству за решением проблемы разлива нефти 46 раз, а пока ожидали ответа, двое детей и одна женщина погибли.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип
Что ты несешь, Коля?
Что ты несешь, Коля? Наталья Радина
Хороший знак
Хороший знак Альфред Кох
У каждого свое 19 декабря
У каждого свое 19 декабря Ирина Халип