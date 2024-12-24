Дикое племя Массака впервые запечатлели в Бразилии 1 24.12.2024, 19:35

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Племя избегает всех контактов с внешним миром, несмотря на усиление глобализации.

Сотрудник Национального фонда коренных народов Бразилии (Funai) впервые смог запечатлеть представителей загадочного племени Массака в джунглях Амазонки. Об этом сообщило бразильское издание O Globo.

Племя избегает всех контактов с внешним миром, несмотря на усиление глобализации. По данным фонда Funai, племя Массака находится под огромным давлением из-за скотоводства, вырубки леса и наркокартелей. Но эксперты посчитали, что за последние 30 лет численность племени увеличилась со 100 до 200–250 человек.

«С помощью детальных фотографий можно заметить сходство с племенем Сирионо, которое живет на противоположном берегу реки Гуапоре в Боливии. Мы до сих пор не можем точно сказать, кто они», — рассказал эксперт фонда.

Свое название племя получило от реки Массака в регионе Рондония, рядом с которой их замечали. Никто не знает, как они называют себя сами. Также неизвестны их язык, культура и социальные структуры.

Особенностью племени стало то, что они используют луки высотой в три метра на охоте. Для защиты от чужаков они повсюду устанавливают ловушки с острыми деревянным шипами, которые могут проколоть ногу. Одна из таких ловушек остановила исследовательский пикап Funai в начале 2024 года, проткнув ему шину.

Также Массака редко контактируют с другими племенами в джунглях Амазонки. Представители более общительных племен рассказали, что их загадочные соседи перемещают свои хижины в зависимости от сезона и ставят черепа животных на колья.

В 2022 году перуанские индейцы захватили группу туристов в знак протеста против разлива нефти. Их продержали в плену один день, а затем освободили.

Они сказали туристам, что это произошло потому, что они обратились к государству за решением проблемы разлива нефти 46 раз, а пока ожидали ответа, двое детей и одна женщина погибли.

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