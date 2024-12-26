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Выжившие при крушении самолета Azerbaijan Airlines сообщили о взрывах после попытки приземления

  • 26.12.2024, 11:07
Выжившие при крушении самолета Azerbaijan Airlines сообщили о взрывах после попытки приземления

Пилоты трижды пытались посадить самолет в Грозном.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный и разбился в Актау, не смог приземлиться с первой попытки, сделал несколько кругов, а затем раздался громкий хлопок. Об этом рассказали пассажиры, пишет РБК.

Так, по словам выжившего Субхонкула Рахимова, пилоты трижды пытались посадить самолет в Грозном, потому что там был сильный туман.

«В третий раз что-то взорвалось. Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолета. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела», — поделился он.

Мужчина добавил, что когда достал спасательный жилет, заметил в нем дыру.

«Жилет взял, смотрю: в жилете дырка — осколком пробило. После этого взрыва как раз между ног у меня — где-то там вот — этот осколок прилетел и попал. Он жилет насквозь пробил», — вспомнил он.

После этого пилоты начали уводить самолет в сторону Актау.

Еще один пассажир — Заур Мамедов — тоже слышал взрывы.

«Была пара взрывов, не знаю, что стрельнуло, ну а потом пару часов летели — и упали», — сказал он.

Тем временем родственник одного з выживших пассажиров сообщил, что сотрудники Azerbaijan Airlines помогли связаться с ним, пассажир находится в больнице, они успели пообщаться около 30 секунд, и потерпевший тоже сообщал о том, что слышал громкий хлопок, похожий на взрыв.

Мать еще одной выжившей (жительницы Владивостока Кристины Евстигнеевой) Нина Огиева рассказала, что дочь тоже говорила ей о взрывах и о том, что «в самолете сидела в хвосте, а те, кто впереди сидел, сгорели». Сама девушка рассказала журналистам, что перед крушением самолет кружил около часа. Бортпроводница предупредила, что будет жесткая посадка и попросила пригнуть голову.

«Когда мы уже приземлились, было два удара. Я держалась за кресла. Правую часть всю снесло. Передняя часть взорвалась. Когда я пришла в себя, увидела, что мне зажало ногу», — рассказала она.

По словам Кристины, во время снижения самолета ощущался удар по борту, похожий на то, что в двигатель попала птица.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане упал пассажирский самолет. На борту самолета находились 67 человек. По последним данным казахстанских СМИ, погибли 38 человек, выжили 29 (в том числе двое детей), все они в больницах, около 11 в стабильно тяжелом состоянии, остальные — средней тяжести.

42 человека на борту имели гражданство Азербайджана, в том числе весь экипаж. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал свое участие в неформальном саммите СНГ в России и вернулся в Баку.

Позже появились новые детали крушения самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. В социальных сетях были опубликованы видео, на которых на хвостовой части разбившегося лайнера заметны следы, похожие на следы от поражающих элементов ПВО. В то же время выяснилось, что самолет изменил курс в период атаки беспилотников на юге России.

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