Молдова утвердила стратегию обороны на следующее десятилетие 27.12.2024, 3:00

Россия – главная угроза.

Парламент Молдовы после длительных дебатов утвердил Национальную стратегию обороны на следующие 10 лет, где Россию определяют как ключевой фактор угрозы.

Об этом сообщает Newsmaker.

26 декабря парламент Молдовы утвердил Национальную стратегию обороны на 2024-2034 год, обсуждение сопровождалось спорами между правящей партией Майи Санду и оппозицией.

Главными угрозами для нацбезопасности Молдовы в документе указывают те, что связаны с фактором России – войну в Украине и риски расширения войны на территории соседней с Молдовой Одесской области, гибридные атаки со стороны России, расположенных в непризнанном Приднестровье российских военных и военные формирования «ПМР».

Эти угрозы определены как представляющие экзистенциальную угрозу для страны.

Для повышения обороноспособности предлагается увеличение финансирования на оборонные расходы, увеличение количества военных баз, совершенствование военного образования.

Ставят целью в течение следующего десятилетия улучшить рейтинги Молдовы в глобальном рейтинге Global Firepower с нынешней предпоследней 144-й позиции до 134-й.

В документе отмечается, что НАТО в нынешних геополитических обстоятельствах «играет решающую роль в сдерживании агрессии».

Также отмечается, что нейтральный статус Молдовы не является препятствием для военного сотрудничества с партнерскими государствами.

Предполагается активизация участия Молдовы в миротворческих и гражданских миссиях ЕС, в документе ставят цель до 2034 года «на 100% интегрировать ее в военные структуры ЕС».

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