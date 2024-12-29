Царев опешил, увидев новость из Украины 2 29.12.2024, 12:52

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Олег Царев

Коллаборант неожиданно признал провал плана Кремля.

Российский коллаборант Олег Царев, годами распространявший пропагандистские мифы о скорой гибели Украины, сделал неожиданное заявление, пишет «Диалог.UA».

По его словам, страна, которую он называл «разрушенной», не только выстояла, но и наращивает военное производство даже в условиях постоянных ракетных ударов.

Царев с удивлением обнаружил, что Украина активно развивает такие отрасли, как производство оружия, боеприпасов и военной техники.

Данные Государственной службы статистики Украины свидетельствуют, что производство вооружений и военного транспорта в стране выросло более чем в два раза по сравнению с 2014 годом.

«Украинский ВПК не только не разрушен, но и чувствует себя весьма неплохо», - отметил Царев, подчеркнув, что подобные успехи идут вразрез с российской пропагандой.

Эти признания фактически подтверждают крах российских планов. Война, которую Путин начал с целью ослабления Украины, привела к обратному результату: страна не только сохранила свою промышленную базу, но и усилила ее.

Журналист и блогер Денис Казанский вынес свой вердикт признанию коллаборанта.

«К сожалению, Царев не уточнил, куда же улетели тысячи выпущенных Россией ракет. Ведь по легенде они давно уже должны были сравнять все военные заводы с землей. По сути, пост Царева - это признание того, что за 3 года Россия толком никуда не попала своим «высокоточным оружием», и все это время тупые людоеды били просто по мирным жителям», - пишет он.

Эти выводы ставят под сомнение эффективность российских «высокоточных» ударов и демонстрируют, что Украина, вопреки прогнозам российских пропагандистов, продолжает сопротивляться и наращивать свои силы.

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