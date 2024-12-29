The Telegraph: Российская дезинформация начинает давать сбои 2 29.12.2024, 16:26

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Запад должен воспользоваться новыми слабыми местами Кремля.

Россия почти наверняка сбила еще один гражданский самолет. Утром 25 декабря в Актау, Казахстан, разбился самолет Azerbaijan Airlines, в результате чего погибли 38 человек, еще 29 получили ранения. Самолет сбила российская ракета класса «земля-воздух».

Россия отреагировала на эту трагедию привычным сочетанием запутывания и дезинформации. В телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым Владимир Путин извинился за «трагический инцидент, произошедший в российском воздушном пространстве», но не взял на себя ответственность за катастрофу.

Российские СМИ публикуют конспирологические теории, чтобы скрыть неудобную правду о причинах крушения. Бывший советник Кремля Сергей Марков обвинил в падении самолета украинский беспилотник, который нанес ложный удар. Также широко распространялись версии о форс-мажорных обстоятельствах, таких как поломка двигателя и соприкосновение со стаей перелетных птиц, отмечает Самуэль Рамани, репортер The Telegraph.

Эта пропагандистская стратегия лжи отражает реакцию Кремля на катастрофу рейса MH17 Malaysia Airlines в июле 2014 года, сбитого зенитно-ракетным комплексом «Бук» на оккупированной Россией восточной Украине, но с одним ключевым отличием: тогда российская дезинформация была гораздо эффективнее, чем сейчас.

На этот раз есть признаки того, что российская дезинформация начинает давать сбои. Отказ Кремля взять на себя ответственность за инцидент пошатнул международное доверие к безопасности воздушного пространства России. Израильская авиакомпания El-Al, FlyDubai и казахстанская Qazaq Air являются одними из перевозчиков, которые либо сократили, либо на неопределенное время приостановили полеты в Россию.

Рамани отмечает, что Запад должен проактивно воспользоваться новыми слабыми местами российской дезинформации.

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