ЦАХАЛ уничтожил в Дамаске эмиссара «Хезболлы»
- 3.12.2024, 19:55
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Он была ключевым звеном в сирийской военной системе.
БПЛА ВВС Израиля уничтожил в районе Дамаска эмиссара «Хезболлы» в сирийской армии Салмана Немера Джамаа, сообщают «Детали» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.
В районе аэропорта Дамаска БПЛА нанес удар по автомобилю. По данным арабских источников, погиб один человек. ЦАХАЛ подтвердил факт атаки и сообщил, что целью был представитель «Хезболлы» в сирийской армии Салман Немер Джамаа. Джамаа была ключевым звеном в сирийской военной системе, ответственным за передачу оружия шиитской группировке.
Джамаа — ветеран организации «Хезболла». Он служил в ней много лет, занимая различные должности. В частности на сирийской арене, отмечает пресс-служба ЦАХЛа. Среди должностей, которые он занимал — руководитель разведки в секторе Аль-Хиям, руководитель операций в штаб-квартире «Хезболлы» в Дамаске. В последние годы Джамаа был назначен эмиссаром «Хезболлы» в сирийской армии.
В рамках своей должности он выполнял функции связующего звена между чиновниками «Хезбаллы» и чиновниками сирийской армии, а также помогал в передаче оружия от сирийцев террористической организации «Хезболла» во время войны «Железных мечей». Кроме того, Джамаа находилась в тесном контакте с высшими должностными лицами сирийского государства. Он был значимой и активной фигурой в Сирии.
«Сирийский режим поддерживает «Хезболлу» и содействует переброске оружия на ливанскую территорию, подвергая тем самым опасности граждан Сирии и Ливана», сказано в релизе ЦАХАЛа.