ЦАХАЛ уничтожил в Дамаске эмиссара «Хезболлы» 3.12.2024, 19:55

2,172

Он была ключевым звеном в сирийской военной системе.

БПЛА ВВС Израиля уничтожил в районе Дамаска эмиссара «Хезболлы» в сирийской армии Салмана Немера Джамаа, сообщают «Детали» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

В районе аэропорта Дамаска БПЛА нанес удар по автомобилю. По данным арабских источников, погиб один человек. ЦАХАЛ подтвердил факт атаки и сообщил, что целью был представитель «Хезболлы» в сирийской армии Салман Немер Джамаа. Джамаа была ключевым звеном в сирийской военной системе, ответственным за передачу оружия шиитской группировке.

Джамаа — ветеран организации «Хезболла». Он служил в ней много лет, занимая различные должности. В частности на сирийской арене, отмечает пресс-служба ЦАХЛа. Среди должностей, которые он занимал — руководитель разведки в секторе Аль-Хиям, руководитель операций в штаб-квартире «Хезболлы» в Дамаске. В последние годы Джамаа был назначен эмиссаром «Хезболлы» в сирийской армии.

В рамках своей должности он выполнял функции связующего звена между чиновниками «Хезбаллы» и чиновниками сирийской армии, а также помогал в передаче оружия от сирийцев террористической организации «Хезболла» во время войны «Железных мечей». Кроме того, Джамаа находилась в тесном контакте с высшими должностными лицами сирийского государства. Он был значимой и активной фигурой в Сирии.

«Сирийский режим поддерживает «Хезболлу» и содействует переброске оружия на ливанскую территорию, подвергая тем самым опасности граждан Сирии и Ливана», сказано в релизе ЦАХАЛа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com