закрыть
3 декабря 2024, вторник, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЦАХАЛ уничтожил в Дамаске эмиссара «Хезболлы»

  • 3.12.2024, 19:55
  • 2,172
ЦАХАЛ уничтожил в Дамаске эмиссара «Хезболлы»

Он была ключевым звеном в сирийской военной системе.

БПЛА ВВС Израиля уничтожил в районе Дамаска эмиссара «Хезболлы» в сирийской армии Салмана Немера Джамаа, сообщают «Детали» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

В районе аэропорта Дамаска БПЛА нанес удар по автомобилю. По данным арабских источников, погиб один человек. ЦАХАЛ подтвердил факт атаки и сообщил, что целью был представитель «Хезболлы» в сирийской армии Салман Немер Джамаа. Джамаа была ключевым звеном в сирийской военной системе, ответственным за передачу оружия шиитской группировке.

Джамаа — ветеран организации «Хезболла». Он служил в ней много лет, занимая различные должности. В частности на сирийской арене, отмечает пресс-служба ЦАХЛа. Среди должностей, которые он занимал — руководитель разведки в секторе Аль-Хиям, руководитель операций в штаб-квартире «Хезболлы» в Дамаске. В последние годы Джамаа был назначен эмиссаром «Хезболлы» в сирийской армии.

В рамках своей должности он выполнял функции связующего звена между чиновниками «Хезбаллы» и чиновниками сирийской армии, а также помогал в передаче оружия от сирийцев террористической организации «Хезболла» во время войны «Железных мечей». Кроме того, Джамаа находилась в тесном контакте с высшими должностными лицами сирийского государства. Он был значимой и активной фигурой в Сирии.

«Сирийский режим поддерживает «Хезболлу» и содействует переброске оружия на ливанскую территорию, подвергая тем самым опасности граждан Сирии и Ливана», сказано в релизе ЦАХАЛа.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин