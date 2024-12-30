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Польша в 2025-м году построит дорогу к границе с Калининградом

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  • 30.12.2024, 15:29
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Польша в 2025-м году построит дорогу к границе с Калининградом

Для быстрой переброски войск.

В ближайшее время польша намерена построить дорогу к границе с Калининградской областью РФ, которая позволит польским войскам быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности.

Об этом заявил заместитель главы польского МВД Мацей Дущик, сообщает Financial Times.

По его словам, к следующему лету Польша намерена завершить строительство пограничной стены и закрыть границу с Беларусью. Это необходимая мера для того, чтобы остановить приток мигрантов, который Варшава называет гибридной войной России.

Также он отметил, что в ближайшие месяцы Варшава построит новую дорогу в направлении Калининградской области. Дущик считает, что благодаря этим мерам Польша «максимально приблизится к 100% пограничной безопасности».

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