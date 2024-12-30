Историк научно доказал, что сливочное пиво из «Гарри Поттера» придумали белорусы 1 30.12.2024, 21:25

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Он ссылается и на исторические документы 400-летней давности.

Гомельский пивной историк-энтузиаст Станислав Придыбайло, который практически в одиночку занимается исследованием белoрусских традиций пивоварения, корни которого уходят глубоко в средние века, в эпоху монахов-базильян, сделал неожиданное открытие: научным языком ему удалось доказать, что знаменитое сливочное пиво из вселенной «Гарри Поттера» имеет белoрусские корни, пишет «Онлайнер».

И корни эти отсылают аж к эпохе Тюдоров, одному из самых любимых напитков тогдашней знати — граматке. Прочитать полный текст исследования, а также ознакомиться с рецептом того самого пива можно здесь.

«Мне кажется, это очень крутая история, особенно про Новый год, и огромный толчок в развитии нашей питейной культуры, чтобы не только драниками угощали, а и еще граматкой. Я уже провел два мастер-класса, лекции в Гомеле и Гродно, где рассказал эту историю и приготовил рецепт, который безумно многим понравился, а гиды в Гродно сейчас угощают этим напитком туристов», — признался автор пивной научной работы.

А иначе как научной работой это исследование назвать и нельзя. Отсылки и к оригинальному тексту Роулинг, и к произведениям Адама Мицкевича, и к историческим документам почти что 400-летней давности — Станислав составил весьма убедительную доказательную базу.

Неудивительно, что работа уже заслужила внимание ученых. И даже уже успела получить рецензию от ведущего научного сотрудника Института истории НАН, кандидата исторических наук Олега Дерновича.

Вот что пишет ученый в своем комментарии:

«Станислав Придыбайло предложил свой вариант прочтения «пивных ребусов». И надо сказать, что версия автора о немецком «пивном супе» как источнике происхождения «сливочного пива» эпохи Тюдоров и «граматки» на виленском столе Сигизмунда Старого выглядит довольно убедительно. Таким образом, эта традиция идет по крайней мере из XV века», — отметил Дернович.

Намеки на то, что Джоан Роулинг прекрасно знала о существовании Минска, ходили давно. В одной из книг серии Хагрид даже «повздорил с вампиром в минской пивной». Но теперь появилось официальное научное доказательство этому факту. А также, похоже, новый потенциально чисто белoрусский новогодний деликатес.

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