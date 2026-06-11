Россия оказалась в шаге от коллапса 5 11.06.2026, 7:49

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Крым стал первым сигналом.

Ограничения на продажу топлива в отдельных регионах России свидетельствуют не о локальных сбоях, а о начале более глубоких проблем в нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал президент Центра глобалистики «Стратегия XXI», эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

«Это признак, но пока не более того. Говорить о полномасштабном топливном кризисе пока рано. Безусловно, то, что сейчас происходит с топливом в Крыму, является прямым следствием действий Сил обороны Украины по логистической изоляции полуострова во всех направлениях. Нынешние проблемы на российском топливном рынке в целом – это накопленный эффект и следствие наших системных действий с начала 2026 года, динамика которых нарастает. Если в январе-феврале было пять-шесть атак на НПЗ, то в мае – 16. Поэтому мы видим кризисные проявления, которые в первую очередь стали заметны на оккупированных территориях Украины, но уже начинают затрагивать и различные регионы России», – отметил он.

Гончар отметил, что пока говорить о полномасштабном топливном кризисе в России еще рано, поскольку крупные нефтяные компании продолжают пользоваться собственными запасами топлива, а стратегический государственный резерв пока не задействован. По его словам, у различных операторов есть запасы, которых хватает от двух недель до месяца, и именно они сейчас сдерживают проявления кризиса на розничном рынке нефтепродуктов.

Эксперт также подчеркнул, что если украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в июне сохранят нынешнюю интенсивность, то уже в июле ситуация на топливном рынке РФ существенно ухудшится.

По его мнению, кризис распространится и на южные регионы страны, а в крупнейших городских агломерациях, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, нынешние признаки возможных ограничений могут перерасти в полноценные проблемы с обеспечением топливом.

«Симптоматичны введенные в России запреты: с 1 апреля – на экспорт бензина, с 1 июня – на экспорт реактивного топлива. Это свидетельствует о серьезных проблемах в нефтеперерабатывающей отрасли России. Довести это состояние до критического уровня – задача Сил обороны Украины и тех ударов, которые наносятся по мощностям переработки нефти и хранения готовых нефтепродуктов», – подытожил он.

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