США ввели санкции против Центра Дугина 2 31.12.2024, 20:58

Также в «черный список» попала судья.

США включили в санкционный список «Центр геополитических экспертиз», основанный прокремлёвским философом Александром Дугиным. Под ограничения также попали директор центра Валерий Коровин и судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева, сообщает «Радио Свобода».

По данным Минфина США, «Центр геополитических экспертиз» и Коровин пытались вмешаться в президентские выборы 2024 года. По той же причине санкции наложены на иранский Центр производства когнитивного дизайна, который, как утверждается, связан с Корпусом стражей исламской революции.

Судья Менделеева включена в санкционный список в рамках «Акта Магнитского», предусматривающего ограничения для представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека.

В 2022 году Менделеева приговорила бывшего муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам лишения свободы по дел о распространении так называемых фейков о российской армии, говорится в сообщении американского финансового ведомства.

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