Рютте: Путь Киева в НАТО необратим 4 4.12.2024, 21:23

1,228

Марк Рютте

Но приоритеты пока иные.

Будущее Украины — в НАТО, и на прошедшем в июле саммите в Вашингтоне союзники приняли решение о необратимом пути Украины в НАТО. Об этом заявил в Брюсселе в среду, 4 декабря, генеральный секретарь альянса Марк Рютте, отвечая на вопрос DW, насколько сейчас близок Киев к членству в Североатлантическом альянсе.

Кроме того, решение о том, что будущее Украины связано с НАТО, было принято еще в 2008 году в Бухаресте, напомнил Рютте. «У нас есть обязательства, у нас есть командование в Висбадене, и все это — мост к членству в НАТО», - указал генсек. По его словам, с начала войны страны, входящие в альянс, работают над двусторонними соглашениями с Киевом.

Однако в настоящее время основной задачей является укрепление Украины, чтобы она смогла начать переговоры с Россией с позиции силы, и в этом согласны союзники, заявил Марк Рютте. «Это сейчас приоритет номер один, два и три», - подчеркнул Рютте. По его словам, именно поэтому он избегает участвовать в дискуссиях о том, какими могли бы быть мирные переговоры Украины и РФ.

«Сначала нам необходимо сделать этот первый шаг», - добавил он. Рютте также отметил, что сейчас Украина меняет траекторию и из отстающей стороны переходит в позицию силы.

Украина отвергает любые варианты интеграции в НАТО, в частности гарантии безопасности в обмен на вступление в эту организацию либо на принятие лишь части страны в альянс. Среди союзников имеются разногласия по вопросу членства Украины. Против него в числе прочих выступает Германия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com