В Нью-Йорке застрелен глава крупной страховой компании 5.12.2024, 5:09

Брайан Томпсон

В полиции назвали убийство спланированным.

В центре Нью-Йорка неизвестный открыл стрельбу. Убит генеральный директор одной из крупнейших американских компаний, занимающихся медицинским страхованием, Брайан Томпсон.

Убийство 50-летнего генерального директора медицинской страховой группы UnitedHealthcare (четвертое место в рейтинге Fortune 500) Брайана Томпсона в центре Манхэттена в Нью-Йорке — это «дерзкое целенаправленное нападение», заявила CNN комиссар полиции города Джессика Тиш.

Она отметила, что стрелок ждал свою жертву несколько минут.

«Следственные действия департамента полиции Нью-Йорка идут полным ходом, и мы не успокоимся, пока не установим личность и не арестуем стрелка», — пообещала Тиш.

Томпсону выстрелили в грудь, когда он находился возле отеля New York Hilton Midtown, где проходит ежегодная конференция инвесторов компании. Топ-менеджера доставили в больницу в критическом состоянии, спасти его не удалось.

Полиция продолжает поиски стрелка. Свидетели рассказали New York Post, что преступником был белый мужчина, который перед преступлением слонялся неподалеку от отеля. Источники The New York Times сообщили, что Томпсон прибыл к отелю заранее и преступник, видимо, поджидал его.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com