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Шестая подряд партия матча за мировую шахматную корону закончилась ничьей

  • 5.12.2024, 19:05
Шестая подряд партия матча за мировую шахматную корону закончилась ничьей

Титульный матч продолжится в субботу.

Чемпион мира китаец Дин Лижэнь и индиец Гукеш Доммараджу сыграли вничью в девятой партии за мировую шахматную корону в Сингапуре.

Партия завершилась на 54-м ходу. Дин Лижэнь играл черными фигурами.

Счет в матче равный — у соперников по 4,5 очка, каждый одержал только по одной победе.

Десятая партия пройдет 7 декабря.

В случае равенства в счете после 14 партий будет сыгран тай-брейк.

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