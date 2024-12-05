Шестая подряд партия матча за мировую шахматную корону закончилась ничьей
- 5.12.2024, 19:05
Титульный матч продолжится в субботу.
Чемпион мира китаец Дин Лижэнь и индиец Гукеш Доммараджу сыграли вничью в девятой партии за мировую шахматную корону в Сингапуре.
Партия завершилась на 54-м ходу. Дин Лижэнь играл черными фигурами.
Счет в матче равный — у соперников по 4,5 очка, каждый одержал только по одной победе.
Десятая партия пройдет 7 декабря.
В случае равенства в счете после 14 партий будет сыгран тай-брейк.