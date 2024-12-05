РФ за день сбросила три авиабомбы на свои села 5.12.2024, 20:32

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Российские пилоты бомбили Белгородскую область.

Российские пилоты в очередной раз «уронили» авиабомбы на территорию сел Российской Федерации. На этот раз это произошло в Белгородской области.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

По данным источников ASTRA, в конце ноября российские ВКС уронили сразу три ФАБа на Белгородскую область.

Известно, что один из них «нештатно сошел» рядом с жилым домом в селе Веселая Лопань Белгородского района. Это более чем в 30 км от границы с Украиной. Пострадавших и повреждений удалось избежать.

Другая авиабомба упала в поле в 7 километрах от села Бессоновка. Третью за день ФАБ нашли в селе Драгунское. На этот раз боеприпас упал в районе подстанции, в 3 километрах от жилых домов.

Всего, по данным ASTRA, известно о по меньшей мере 162 случаях падения авиабомб в России и на оккупированных территориях Украины за 2024 год.

В частности, ранее сообщалось также о тире случаях таких ситуаций.

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