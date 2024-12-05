На севере Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7
- 5.12.2024, 22:48
Объявлено предупреждение о цунами.
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на севере Калифорнии, объявлено предупреждение о цунами, пишет San Francisco Chronicle.
Толчки зафиксированы в районе залива Сан-Франциско. Жителям было разослано предупреждение: «Ряд мощных волн и сильных течений могут ударить по побережью рядом с вами. Вы в опасности. Уходите от прибрежных вод».
По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 10:44 по местному времени, эпицентр находился примерно в 10 милях к юго-западу от округа Гумбольдт.
В среду в этом районе были зафиксированы толчки магнитудой 4,2 и 4,4.