Z-пропаганда прогнозирует потерю российских баз Хмеймим и Тартус в Сирии 6.12.2024, 23:08

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В лучшем случае россияне смогут провести эвакуацию.

Положение российских войск в Сирии, где идет наступление оппозиции, плачевное. РФ вот-вот потеряет две свои ключевые базы - Хмеймим и Тартус.

Об этом пишет известный Z-военкор Fighterbomber капитан ВКС РФ Илья Туманов, передает «Диалог».

Он описал ситуацию в Сирии как «сложную», уточнив, что инициатива в данном конфликте «не на стороне» России. Осложняет ситуацию то, что ополчение очень активно применяет беспилотники, бороться с которыми эффективно у РФ не получается.

Как итог, Россия на пороге потери двух ключевых военных баз в регионе воздушного Хеймана и морского Тартуса.

По данным Fighterbomber, около 75% всех боевых способностей России в сирийской войне обеспечивает Хмеймим и авиация, которая на нем находится.

«Хмеймим - это не многоэтажный промобъект с подвалами, это поле с легкосборными домиками, которое прекратит свое функционирование, как только противник или подойдет на дальность артиллерийского огня, или на дальность полета дронов. И тут уже применять маневр авиацией, который спасает нас на большой земле, не получится. Выводиться некуда…С морской базой в Тартусе ситуация примерно та же. Оборонять и держать ее, конечно, можно достаточно долго, если будет кем и чем, но функционировать она или не сможет вообще, или весьма ограниченно. Эвакуировать базы практически невозможно», - пишет Z-военкор.

Он уточнил, что в лучшем случае РФ сможет эвакуировать персонал, важные документы и исправные самолеты. Остальное критическое оборудование баз окажется в руках повстанческих сил.

По данным пропагандиста, началом конца сирийской эпопеи для РФ станет прорыв ополчения в Латакию. После этого страна будет потеряна для РФ.

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