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В Курске, Курчатове и Таганроге раздались взрывы во время воздушной атаки

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  • 8.12.2024, 9:22
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В Курске, Курчатове и Таганроге раздались взрывы во время воздушной атаки

Удары по российским городам были мощными.

В городах Курск и Курчатов Курской области РФ, а также в городе Таганрог Ростовской области в ночь на 8 декабря прогремели взрывы. В районах этих населенных пунктов работала ПВО из-за воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские медиа и Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко.

В Курской области объявили об угрозе атак с применением беспилотников еще в полночь. А уже в три часа ночи было заявлено и о ракетной опасности.

Позже в курских пабликах стали писать о работе сил и средств противовоздушной обороны. Впоследствии было заявлено об отбое угрозы ракетных ударов.

По данным росмедиа, в Курске после того, как раздалась сирена воздушной тревоги, было слышно несколько взрывов.

Добавим, курские Telegram-каналы рассказывают, что взрывы прогремели и в районе города Курчатов, и якобы бы они были достаточно мощными.

Кроме того, в сети были обнародованы кадры, как утверждается, из Курска во время этой ночной «бавовны».

Перед этим ночью российское издание Astra писало, что жители Таганрога рассказали о взрыве.

А росмедиа рассказывают, что взрывов в Таганроге было как минимум шесть, и перед ними были слышны «характерные» для БПЛА звуки.

Как рассказал руководитель ЦПД при СНБО Украины Андрей Коваленко ночью в своем Telegram, Курск, Курщина и Таганрог - «под атакой».

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