закрыть
8 декабря 2024, воскресенье, 14:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп призвал к переговорам о мире между Россией и Украиной

33
  • 8.12.2024, 12:57
  • 7,050
Трамп призвал к переговорам о мире между Россией и Украиной
Дональд Трамп
Фото: AP

Избранный президент США настаивает на немедленном прекращении огня.

Дональд Трамп призвал к немедленному прекращению огня и переговорам о мире между Россией и Украиной. Соответствующее заявление избранный президент США опубликовал в своей соцсети Truth Social, комментируя падение режима президента Сирии Башара Асада.

«Асада больше нет. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, во главе с Владимиром Путиным, больше не заинтересована в его защите», – написал Трамп.

По словам избранного президента, Москва потеряла к Сирии интерес из-за Украины, «где около 600 тысяч российских солдат получили ранения или были убиты в войне, которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно».

Трамп также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить соглашение с Россией, чтобы «прекратить это безумие». Избранный президент США уточнил, что Украина потеряла 400 тысяч солдат и гораздо больше мирных жителей. (Эти данные неофициальны, существуют очень разные оценки военных потерь сторон; сами российские и украинские власти не обнародуют полной информации об этих потерях.)

«Я хорошо знаю Владимира [Путина]. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — подчеркнул Трамп.

Днем ранее в Париже прошла встреча избранного президента США, президента Украины и президента Франции Эммануэля Макрона. Разговор продлился около 35 минут. Пресс-конференции по итогам не было. Президенты отправились на церемонию открытия восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам).

Написать комментарий 33

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников
Чуки и Геки
Чуки и Геки Владимир Пастухов
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа Александр Роднянский