Трамп призвал к переговорам о мире между Россией и Украиной

Трамп призвал к переговорам о мире между Россией и Украиной33
- 8.12.2024, 12:57
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Избранный президент США настаивает на немедленном прекращении огня.
Дональд Трамп призвал к немедленному прекращению огня и переговорам о мире между Россией и Украиной. Соответствующее заявление избранный президент США опубликовал в своей соцсети Truth Social, комментируя падение режима президента Сирии Башара Асада.
«Асада больше нет. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, во главе с Владимиром Путиным, больше не заинтересована в его защите», – написал Трамп.
По словам избранного президента, Москва потеряла к Сирии интерес из-за Украины, «где около 600 тысяч российских солдат получили ранения или были убиты в войне, которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно».
Трамп также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить соглашение с Россией, чтобы «прекратить это безумие». Избранный президент США уточнил, что Украина потеряла 400 тысяч солдат и гораздо больше мирных жителей. (Эти данные неофициальны, существуют очень разные оценки военных потерь сторон; сами российские и украинские власти не обнародуют полной информации об этих потерях.)
«Я хорошо знаю Владимира [Путина]. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — подчеркнул Трамп.
Днем ранее в Париже прошла встреча избранного президента США, президента Украины и президента Франции Эммануэля Макрона. Разговор продлился около 35 минут. Пресс-конференции по итогам не было. Президенты отправились на церемонию открытия восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам).