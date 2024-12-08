Трамп призвал к переговорам о мире между Россией и Украиной 33 8.12.2024, 12:57

7,050

Дональд Трамп

Фото: AP

Избранный президент США настаивает на немедленном прекращении огня.

Дональд Трамп призвал к немедленному прекращению огня и переговорам о мире между Россией и Украиной. Соответствующее заявление избранный президент США опубликовал в своей соцсети Truth Social, комментируя падение режима президента Сирии Башара Асада.

«Асада больше нет. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, во главе с Владимиром Путиным, больше не заинтересована в его защите», – написал Трамп.

По словам избранного президента, Москва потеряла к Сирии интерес из-за Украины, «где около 600 тысяч российских солдат получили ранения или были убиты в войне, которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно».

Трамп также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить соглашение с Россией, чтобы «прекратить это безумие». Избранный президент США уточнил, что Украина потеряла 400 тысяч солдат и гораздо больше мирных жителей. (Эти данные неофициальны, существуют очень разные оценки военных потерь сторон; сами российские и украинские власти не обнародуют полной информации об этих потерях.)

«Я хорошо знаю Владимира [Путина]. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — подчеркнул Трамп.

Днем ранее в Париже прошла встреча избранного президента США, президента Украины и президента Франции Эммануэля Макрона. Разговор продлился около 35 минут. Пресс-конференции по итогам не было. Президенты отправились на церемонию открытия восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com